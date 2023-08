Hokejistům Hradce Králové vyšel i druhý přípravný test během tohoto týdne. Po jasné výhře 6:1 nad Banskou Bystricí porazili svěřenci trenéra Tomáše Martince na domácím ledě i Vídeň (4:1). Lvi rozhodli zápas v druhé třetině, kdy třemi přesnými zásahy určili ráz duelu. Proti účastníkovi ICE Hockey League si navíc vyzkoušeli řadu oslabení i početních výhod. V dobrém světle se ukázal gólman Tomáš Sajdl.

Hradec ve třetím přípravném zápase porazil Vídeň 4:1. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Po bezbrankové první třetině, ve které dominovali oba gólmani, se domácí začali prosazovat po změně stran. Nejprve se to z dorážky povedlo ve 24. minutě Radovanu Pavlíkovi.

O chvíli později zavezl puk po levé straně do pásma Pavelka, zpětnou přihrávkou našel Piegla, který mířil přesně. Tečku za prostřední částí udělal Tamáši, když naskočil na led z trestné lavice, všiml si ho Perret, jenž mu narýsoval přesnou přihrávku a slovenský forvard si věděl rady. Bekhendovým blafákem zakončeným mezi betony zvýšil na 3:0.

První gól? Proti Banské to bylo speciální, puk jsem si schoval, řekl Tamáši

Ve 46. minutě se přeci jen hostům povedlo snížit. Sajdl nerozehrál přesně a střela Krompfa se odrazila od Pavelky do branky. Tečku za zápasem udělal v 57. minutě v dvojnásobné přesilovce Filip Pavlík, který svoji vyhlášenou dělovkou mířil přesně 4:1. V samotném závěru došlo i na tvrdou bitku, ve které hradecký tvrďák Marcel „seřezal“ vídeňského beka Hackla.

„Měli jsme velmi dobré pasáže, ale stále máme i části, kdy jsme laxní na puku a v soubojích. To musíme do ligy odbourat, protože ta je velmi kvalitní a hráči to budou určitě využít více jako soupeř,“ řekl hradecký asistent Peter Frühauf.

Příští týden se Mountfield představí na turnaji ve švýcarském Sursee, kde odehraje tři kvalitní zápasy.

Hradec Králové – Vídeň 4:1

Fakta - branky a nahrávky: 24. R. Pavlík (Miškář), 28. Piegl (Pavelka), 40. Tamáši (Perret), 57. F. Pavlík (Okuliar) – 46. Kromp (Wallner). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Ondráček, Hájková. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 1360. Třetiny: 0:0, 3:0, 1:0.

Mountfield HK: Sajdl (Kiviaho) – Gaspar, Freibergs, Kalina, F. Pavlík, Piegl, Pavelka, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Jasper – Zachar, Pilař, Lang. Trenér: T. Martinec.

Vídeň Capitals: Stéen (Lo. Widhalm) – Heinrich, Fischer, Hackl, Drugge, Brunner, Posch, Pallierer, Piff – Stínil, Cheek, Hartl – Kainz, Eriksson, Weinger – Kromp, Wallner, Zusevics – Stiegler, Antal, Preiser – Aschauer. Trenér: Habscheid.

Jízdní řád přípravy



Mountfield HK - SC Marimex Kolín 4:6

Mountfield HK - HC 05 Banská Bystrica 6:1

Mountfield HK - Vienna Capitals 4:1



Turnaj Sursee (Švýcarsko)

EV Zug - Mountfield HK, středa 23. srpna 19.00

Genève-Servette Hockey Club - Mountfield HK, čtvrtek 24. srpna 19.00

Hockey Club Ambrì-Piotta - Mountfield HK, sobota 26. srpna 18.30



Mountfield HK - Eisbären Berlin, pátek 1. září 17.00, ČPP aréna



Dvojutkání ve Vídni

Fehérvár AV19 - Mountfield HK, čtvrtek 7. září 17.00

Vienna Capitals - Mountfield HK, pátek 8. září 19.00