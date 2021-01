Souboj druhého celku tabulky se třetím nabídl divákům u obrazovek hokejka.cz velmi dobrý hokej plný brankových příležitostí, ale i gólů.

Na ten první se čekalo pouhých 160 vteřin, když Východočeši obrali soupeře ve středním pásmu o puk a přečíslení dvou na jednoho výborně vyřešili přihrávající Nouza a zakončující Heřman.

Uběhlo něco málo přes minutu a horalé vedli už rozdílem dvou branek. Na svědomí to měla formace mladíků. Jakub Moník objel bránu Muštukovse, ideálně předložil puk Formánkovi a šestnáctiletý talent nemohl neskórovat – 0:2.

Domácí vrátil do hry šťastný moment. Na konci 7. minuty se Raška dostal s pukem až za branku Soukupa, puk ale vrátil do brankoviště a tam si kuriózního vlastence vstřelil Heřman.

Se svěřenci kouče Baďoučka to ale nijak nezamávalo. V závěru třetiny hráli sice už podruhé v oslabení, z nevýhody ale udělali výhodu a poté, co soupeř neproměnil obrovskou šanci na vyrovnání, ujeli Hozák s Chalupou a druhý jmenovaný zvyšoval už na 1:3.

Velkou naději na zvrat dal Porubě brzký gól Sikory v nástupu do periody prostřední. Od branky na 2:3 se ale již domácí prosadit nedokázali, když hned několikrát ztroskotali na vynikajícím Soukupovi. Ten místy ve svém brankovišti až čaroval a svůj tým držel ve vedení.

Rozhodnutí si vzal na svá bedra v 54. minutě vrchlabský obránce Niko, jenž z obránců v útočném pásmu udělal doslova kužely a svým premiérovým gólem v sezoně vrátil hostům dvoubrankový náskok.

Pečeť na tři body zajistil v čase 58:58 Nouza, když v přesilové hře soupeře zvýhodněné hrou bez brankáře upravil konečný výsledek na 2:5.

Vrchlabští tak proti velkému konkurentovi z čela tabulky získali v základní části všech šest bodů (3:2, 5:2).

Poruba - Vrchlabí 2:5

Fakta – branky a nahrávky: 7. Raška, 25. Sikora (Endál, Žovinec) – 3. Heřman (Nouza, Niko), 4. Formánek (J. Moník), 20. Chalupa (Hozák, Soukup), 54. Niko (Urban), 59. Nouza (Heřman). Rozhodčí: Čech, Skopal – Polák, Otáhal. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Hráno bez diváků. Třetiny: 1:3, 1:0, 0:2.

HC RT TORAX Poruba 2011: Muštukovs (21. Foltán) – Teper, Žovinec, Kozák, Slavík, T. Voráček, Urbanec, Dundáček – Raška I, Hudeček, Sikora – Stloukal, T. Jáchym, Korkiakoski – Pořízek, Klíma, Endál – Špaček, Žolobov, Kanko.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Vála, Kynčl – Heřman, Pochobradský, Nouza – Machač, Chrtek, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, J. Moník, F. Moník.

Ohlasy trenérů

Marek Pavlačka (HC RT TORAX Poruba 2011): "Zápas se mi hodnotí hodně těžko. I když je tabulka hodně vyrovnaná, byl to souboj druhého s třetím, což dalo zápasu ještě o něco větší náboj. Oba týmy se na utkání těšily a důkladně připravovaly. Po dvou třetinách jsme prohrávali o gól, ale měli jsme mírnou herní převahu a věřil jsem, že duel otočíme. Soupeř si však ve třetí části své vedení zkušeně pohlídal a my už i vinou zbytečných vyloučení neměli sílu dostat se do většího tlaku a šancí. Vrchlabí vytěžilo maximum z našich individuálních chyb a z precizně vyřešených brejkových situací. Troufnu si říct, že neprohrál horší tým, ale soupeř o něco lépe zvládl a vyřešil stěžejní situace. Proto si odváží tři body."

Jiří Malinský (HC Stadion Vrchlabí): "Základ našeho úspěchu jsme položili už v první části hry, kdy jsme šli rychle do vedení 2:0. To bylo asi rozhodující. Ve druhé třetině jsme dokázali ubránit domácí přesilové hry, hráli jsme trpělivě a zodpovědně. V poslední jsme pak naši výhru stvrdili dalšími dvěma góly. Chtěl bych ocenit parádní výkon celého mužstva."