V úterý večer budou na čtyřech stadionech pokračovat čtvrtfinálové série play off Chance ligy a hokejisté Vrchlabí se z prostředí vlastní arény přesunou do Vsetína. Tam je čekají klíčové bitvy o lepší výchozí pozici pro postup do semifinále.

Výhodu startu v podkrkonošském revíru horalé stoprocentně využít nedokázali. Vyhráli sice úvodní duel, odvetu ale zvládl lépe soupeř a na Valašsko se tak oba konkurenti vydali za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy.

V úterý je na programu bitva číslo tři a chybět u ní nebude kapitán Východočechů Tomáš Jirků. Devětadvacetiletý obránce Stadionu by se ve středu večer do Vrchlabí nerad vracel s prázdnou.

Tomáši, co vám ukázaly úvodní dva zápasy série? V čem je váš soupeř nejvíc nebezpečný a kde naopak zranitelný?

Vsetín se snaží hrát hodně jednoduše a všechno střílí na branku, kde má clonící hráče připravené na dorážku. To je hodně nepříjemné, ale jsem přesvědčený, že si s tím dokážeme v příštích zápasech poradit. Naopak slabinu vidím v tom, že jsou poměrně slaboučcí v osobních soubojích a chvílemi mám pocit, že z nás mají strach.

Oba duely na vašem ledě byly odlišné. V tom prvním jste působili hladověji, souhlasíte?

První utkání jsme odehráli velmi dobře. Nebýt malého výpadku ve druhé třetině, tak jsme vyhráli jednoznačně už v základní hrací době. Do druhého duelu jsme šli bohužel špatně nastavení v hlavách. Přišlo mi, že jsme se soustředili více na to, jak ublížit soupeři než na naši hru. To se pak promítlo i do předváděné hry, která nebyla dobrá.

Hned první okamžiky celé série daly znát, že play off je jinou soutěží. Nehrálo se zrovna v rukavičkách. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo, je to play off, to k tomu patří. I ve druhé lize byl znát obrovský rozdíl v přístupu k utkání v základní části a v play off. Musím říct, že jsme se na to celý tým moc těšili. Tohle jsou utkání, kdy se o něco hraje a my jsme připravení dojít daleko. Jednoznačně chceme přes Vsetín postoupit, všichni tomu věříme a uděláme pro to maximum.

Nepřišli vám někdy hráči Vsetína až příliš podráždění? Jsou na nich cítit velké semifinálové ambice, což by se mohlo otočit ve vaši výhodu.

Přesto, že jsme skončili po základní části před nimi, tak favority jsou oni. To oni jsou pod tlakem a musí přes nás postoupit, protože velké ambice vyhlásili již před sezonou. Na ledě se však na tohle nehraje. Vyhraje ten, kdo bude disciplinovanější a udělá pro úspěch více.

A to může být problém. Co vám totiž rozhodně nepomáhá, to je vysoký počet vyloučených. U vašeho týmu navíc žádná novinka. Co s tím?

Máme s tím problém celou sezonu, jsme si toho vědomi. Neustále se o tom bavíme, ale zatím nedošlo k žádnému zlepšení. Věřím však, že domácí prohra pro nás byla takovou malou fackou a ukázkou, že tohle není správná cesta. Když budeme hrát jako tým, soustředit se jen na náš výkon, tak stoprocentně věřím, že tuto sérii zvládneme a postoupíme.

Na tribuny při play off nemohou fanoušci, ti vaši vám ale připravili příjemné překvapení. Jak vnímáte jejich podporu formou rozmanitých kulis na podélné tribuně?

Je nádherný, co pro nás připravili. Vážíme si jejich podpory, alespoň takhle na dálku, ačkoliv bychom byli rádi, kdyby s námi mohli být na zimáku a podporovat nás přímo z hlediště.

V pátek jste úvodní výhrou získali výhodu, ale o den později vám výsledek soupeř oplatil. V čem byl v sobotu Vsetín lepší než vy?

Už jsem to v podstatě zhodnotil v jedné z předchozích odpovědí. Vsetín se hodně tlačil do branky a měli velké množství střel. My jsme bohužel tentokrát byli v útočném pásmu bezzubí.

Nyní vás čekají dva duely na soupeřově ledě. Jak se na Lapač těšíte a s jakým stavem se plánujete vracet?

Těšíme se moc, jedeme tam o den dříve, abychom byli perfektně nachystaní již na první venkovní utkání. Chceme tam urvat minimálně jeden zápas. Já ale věřím, že jsme schopni tam vyhrát i dvakrát, to by byla příjemná cesta zpátky do Vrchlabí.

Série play off se často pojí s různými příběhy a rituály. Máte nějaký ve své kabině?

Taková klasika asi jako všude, po dobu play off se neholíme. Jinak nic speciálního nemáme.

Budete mezi oběma zápasy zůstávat ve Vsetíně? A jak to měl v úvodních dvou duelech soupeř?

Domů pojedeme až po středečním utkání. Jsme rádi, že nám to vedení našeho klubu umožnilo a můžeme se naplno soustředit jenom na hokej. Není totiž ideální naskočit do zápasu po dlouhé cestě, když cestujete v den utkání. Vsetín to udělal stejně tak, když jsme hráli ve Vrchlabí.

Sledujete také ostatní čtvrtfinálové série? Oba zápasy dokázaly vyhrát pouze Kladno a Poruba.

Určitě to s klukama v kabině trochu sledujeme. Kladno potvrzuje roli favorita, stejně tak jsme počítali s tím, že Poruba vyhraje minimálně jedno utkání v Přerově. Jihlava má výborný tým, ale s Litoměřicemi to budou mít hodně těžké, mají formu a dávají hodně branek z přesilovek. Ale ve výsledku je jedno, jak se vyvíjí ostatní série. My se plně koncentrujeme na naši sérii se Vsetínem, musíme postoupit a pak můžeme řešit dalšího soupeře.

V sérii zatím nerozhodně



1. zápas: Vrchlabí – Vsetín 4:3p

2. zápas: Vrchlabí – Vsetín 0:2



3. zápas: Vsetín – Vrchlabí úterý od 17.30

4. zápas: Vsetín – Vrchlabí středa od 17.30

5. zápas: Vrchlabí – Vsetín v pátek od 17.30