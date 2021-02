Už pouhých sedm utkání zbývá vrchlabským hokejistům odehrát v základní části Chance ligy. Horalé jdou do finiše v roli vedoucího celku soutěže a plány mužstva pro závěrečné „přípravné“ období na play off Deníku prozradil nejstarší zadák týmu Tomáš Linhart.

Elitní obránce Východočechů s bohatými extraligovými zkušenostmi v úterý oslavil 37. narozeniny a již ve středu se pokusí přispět k vítězství Stadionu nad soupeřem z Benátek nad Jizerou (16.00).

Tomáši, máte za sebou poslední herní pauzu před vyvrcholením sezony. Stihli jste v ní s týmem natrénovat vše, co jste potřebovali?

Tak ono se teprve ukáže, zda jsme stihli všechno a zda nám to přinese výsledek, jaký od zápasů očekáváme. V každém případě nám přišla pauza vhod. Těch zápasů byla v lednu hromada a my si teď mohli nejprve odpočinout a pak řádně potrénovat. Věřím, že jsme připraveni dobře.

Vaši mladší spoluhráči se v nabitém lednovém programu nechali slyšet, že jim nevadí, když ob den hrají zápasy a nestíhá se moc trénovat. Máte to podobně?

To víte, že jo (směje se). Jak byla v říjnu a listopadu ta dlouhá pauza, tak se jen trénovalo a hrát jsme nemohli. To bylo doslova ubíjející. Naopak v lednu šly zápasy v rychlém sledu a dá se říct, že si to celý náš tým užíval. Včetně mě.

Na další pořádný trénink byl čas až nyní. Jak se vám znovu zvykalo na dávky pod trenéry Baďoučkem a Malinským? Přece jen v lednu pro vás trénink znamenal jen sezení u videa a nácvik přesilovek.

Pravda je taková, že nelze pořád jen hrát a netrénovat. Teď jsme se po delší době mohli zaměřit i na kondici, nácvik herních činností samozřejmě také nechyběl. Doufám, že bylo vše správně vyvážené a my svými výsledky soupeřům dokážeme, že jsme na závěr sezony dobře připraveni.

Vše nejlepší k narozeninám. Ve stejný den je mimochodem slaví i váš spoluhráč Michal Machač, jemuž je o 15 let méně. Kdybyste si měli vyměnit dárky, co byste mu nadělil a co čekal od něho?

Díky moc. No tak tohle je zajímavá otázka. Co bych já dal Michalovi, to si nechám raději pro sebe. Určitě to nemohu říct do novin a mělo by to zůstat v kabině (usmívá se). A co čekat od Michala? Upřímně nevím, ale nedivil bych se, kdyby to mělo být něco, co se dává tatínkům nebo rovnou důchodcům.

Zpět k hokeji. V aktuální tabulce vám patří lichotivá první příčka a fanoušci se ptají, s jakým cílem jdete do finiše základní části.

Pohled na tabulku je sice krásný, ale nelze si nevšimnout, jak je v ní čelo nabité. Mezi námi a šestou Třebíčí je rozdíl dvou bodů. Pokud se ale ptáte na cíl pro zbytek základní části, pak bychom se rádi udrželi mezi nejlepší čtyřkou. Když už se nám takto daří, bylo by dobré zajistit si postup přímo do čtvrtfinále a tam mít navíc výhodu domácího prostředí. Sice se letos hraje bez diváků, což nás všechny mrzí a štve, přesto bychom play off rádi zahajovali na vlastním ledě.

Čeká vás nyní série zápasů proti týmům z dolní poloviny tabulky. Může to pro vás být výhodou?

Nevím. Jsme v situaci, kde se nemůžeme ohlížet na to, kdo na druhé straně hřiště stojí. Potřebujeme hrát svoji hru proti jakémukoliv soupeři. Chceme se co nejlépe připravit na vyřazovací boje. V play off bude často rozhodovat jediný gól. Víme, že budou důležité přesilovky, proto se musíme naučit vyvarovat faulů, kterých jsme dosud dělali přespříliš.

Jako první na váš stadion přijedou Benátky. Na zápas v jejich aréně nemáte zrovna ideální vzpomínky, viďte?

Co si vybavím, tak to tehdy u nich byl první zápas po té zmiňované dlouhé přestávce. Odehráli jsme velmi dobře první třetinu, tlačili, ale odměnou byl jediný vstřelený gól. Soupeř pak dokázal vyrovnat a o vítězství rozhodl v závěrečné minutě. Na odpověď už čas nebyl.

Co čekáte od středeční odvety a s čím do domácího utkání půjdete?

Bylo by určitě dobré do zápasu úspěšně vstoupit. Ideální by bylo dát nějaké góly a pak průběh utkání kontrolovat.

Během desetidenní pauzy jste jistě rádi vzpomínali na poslední domácí duel s Kladnem. Byl i pro vás, zkušeného matadora, výjimečným zážitkem?

Byl to pro mě další zápas, který jsem chtěl vyhrát. Jestli víc než některé jiné? Možná. Samozřejmě jsem vnímal, že proti nám stojí kluci, kteří ve svých kariérách dokázali něco velkého. O to víc pak těší, že se nám podařilo silné Kladno porazit.

Pokolikáté odhadujete, že jste vlastně nastoupil proti Jaromíru Jágrovi?

Vždycky, když měla NHL výluku (usmívá se). To je ale asi všechno. Vlastně ještě loni, kdy jsem hrál za Hradec, tak k nám přijelo Kladno i s Jágrem. Jinak to ale nijak závratné číslo při našich vzájemných duelech nebylo.

V kariéře toho za sebou máte hodně. Jste rád za krok směrem do Krkonoš, jaký jste před touto sezonou učinil?

Rozhodně mohu říct, že se mi tady líbí. V kabině se nám sešla skvělá parta, vedení klubu tu hokej dělá velmi dobře, nemohu si na nic stěžovat. Když k tomu přičtu výsledky, jakých zatím dosahujeme, mohu brát sezonu za parádní.

Vedle titulu s Pardubicemi máte doma čtyři extraligová stříbra. Je pro vás velkou motivací medailové umístění také v Chance lize?

Ve sportu chcete vždycky vyhrávat a sbírat týmová ocenění. Takže i letos budu chtít s Vrchlabím dojít co nejdál. Byl bych moc rád, kdyby naše sezona byla co nejdelší. A pokud by z toho bylo i umístění do třetího místa - jen dobře.

