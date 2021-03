V sezoně 2018/ 2019 pomáhal vrchlabskému Stadionu ve druhé lize, když například v play off během dvanácti utkání nastřílel 10 branek. Nyní je ale ve zcela jiné roli. Svými trefami totiž ničí semifinálové sny Východočechů.

Dvaatřicetiletý útočník Jan Berger sice zahájil aktuální sezonu v dresu Dvora Králové nad Labem, po stopce amatérských soutěží však chytil laso od prvoligového Vsetína a v jeho barvách rozjel velmi zajímavou střeleckou show.

Ve čtvrtfinálové sérii jsou odehrány čtyři zápasy a hned ve třech stihl hráč, jenž se narodil v Broumově, vyrůstal v Dolní Radechové, s hokejem začínal v Náchodě a bydlí v Hradci Králové, střelecký zápis. V obou duelech na Valašsku pečetil výhru domácího celku gólem do prázdné branky.

Honzo, vaše jméno začíná být nejskloňovanějším v celé sérii mezi Vrchlabím a Vsetínem. Překvapuje vás to?

Nemohu říct, že by mě to nějak překvapovalo nebo ne. Já jsem k tomu přistoupil tak, že zase mohu hrát hokej, mohu hrát play off. Snažím se hlavně, aby mě to bavilo a výsledek z toho už pak nějak vzejde, člověk nikdy neví.

Už třikrát jste proti Stadionu dokázal skórovat a pokaždé šlo o důležitou branku. Cítíte proti východočeskému soupeři o dost větší motivaci?

To si nemyslím. Mě jde jen o to zahrát si dobrý hokej, se svým týmem se dostat co nejdál a co nejvíc si protáhnout tuhle sezonu. Její velkou část jsem hrát nemohl, proto teď o to víc chci, aby teď byla co nejdelší.

Vy jste přitom i ve vrchlabském dresu zanechal před dvěma lety zajímavou stopu. Jak vzpomínáte na závěr sezony 2018/2019?

Vzpomíná se mi velmi dobře. Ve Vrchlabí jsem se cítil výborně, líbil se mi tam hlavně přístup lidí okolo klubu. Byla jen velká škoda, že se nám sezona o kousíček nepovedla dotáhnout k postupovému cíli.

Teď je ale vše jinak. Přibližte čtenářům, jak jste se vlastně zjevil v dresu Vsetína. Přišlo to navíc až na posledních deset zápasů základní části.

Před sezonou jsem šel do Dvora Králové a čekal, jak se vše s ohledem na covid vyvine. Poté, co se amatérský hokej zastavil, jsem jednal s několika kluby, ale všechno dost souviselo s tím, že se mi narodil syn. Nechtěl jsem proto odcházet za hokejem někam daleko. Jednal jsem i s Vrchlabím a to hned několikrát. Bohužel se to ale zaseklo nejspíš na tom, že Stadion spolupracuje s Pardubicemi a já jsem hráčem Hradce Králové.

Teď působíte ve Vsetíně, kde se vám daří. Mrzí přesto, že to s Vrchlabím nevyšlo?

Zpočátku mě to mrzelo, přece jen šlo o tým, který jsem měl od domova nejblíž. Na poslední chvíli se potom ozval Vsetín. Pokud mám zájem, ať druhý den přijedu a zkusíme se domluvit. Byl jsem za šanci samozřejmě rád, pak už bylo jen na mě, abych prodal to, co jsem v uzavřené sezoně druhé ligy stihl sám natrénovat.

Série mezi Vsetínem a Vrchlabím je považována za emotivní a dramatickou. Jak se dosavadní čtyři souboje zamlouvaly vám?

Mně tohle vůbec nevadí, naopak k play off vyhrocené zápasy patří. Pokud je hra tvrdá, ale zároveň čistá a dle pravidel, pak je všechno v pořádku. Vrchlabí do toho vlétlo od prvního zápasu, šli do nás, nějaké potyčky tam byly. Prostě se nastolil nějaký styl, souboje se dohrávají. Pro nás je důležité, že jsme to ustáli a já si myslím, že spíš soupeři to dost sil ubralo.

Je momentální stav 3:1 pro Valachy odpovídající poté, co zatím soupeři předvedli?

Myslím, že jo. První zápas byl vyrovnaný, ke konci tak trochu vabank a kdo s koho. Do vedení šel soupeř. Druhou bitvu jsme zvládli na jedničku a ve třetím utkání jsme po tom obratu ve skóre byli lepším týmem. Zatím poslední utkání rozhodovaly detaily. Pro nás je důležité, že se štěstí otočilo v náš prospěch. Zatímco Vrchlabí v závěru přesilovku nevyužilo, my z té své rozhodli.

Po třech výhrách v řadě se vracíte na vrchlabský led. Co čekáte od zápasu a myslíte, že vás čeká nejtěžší výzva? Domácí proti vám nastoupí s nožem na krku.

Očekáváme samozřejmě hodně těžký duel. Pro Vrchlabí tohle může být závěrečný zápas sezony, proto nám nenechají nic zadarmo. My naopak dobře víme, že poslední krok je vždycky nejtěžší. Bude to velká bitva, kterou opět mohou rozhodnout maličkosti. Doufám, že páteční utkání zvládneme, a kdyby ne, máme pak další pokus doma.

Jste Východočech. Jaké máte ohlasy od kamarádů neboze strany vrchlabských příznivců na to, že teď bojujete proti „svým“?

Od vrchlabkých fanoušků úplně nějaké ohlasy nemám. S hráči soupeře je to individuální, někteří jsou na mě třeba naštvaní, jiní se tváří kamarádsky. Však uvidíme po sérii, jak to bude (usmívá se). Celkově mám ale z východních Čech příjemné ohlasy. Jsou lidé, co fandí Vrchlabí, ale zároveň individuálně přejí i mně. Chodí mi gratulace. Vnímám to i tak, že Vsetín je celkově v našem regionu oblíbeným klubem.

U vsetínských příznivců jste se stal jedním z hrdinů play off. Rádi by vás v zelenožlutém dresu viděli i v příští sezoně. Lichotí vám to? Existuje vůbec šance, že byste na Valašsku zůstal?

Určitě mi to lichotí a mám radost. Kdyby mi tohle někdo řekl v době, kdy jsem po venkovních kluzištích trénoval a snažil se nějak udržet, nevěřil bych mu. Naštěstí se to ale zlomilo, jsem za to moc rád a soustředím se na každé utkání. Zápasy jdou rychle po sobě, takže jsem určitě neřešil, co bude v příštím ročníku. Nějaké nabídky mám, vím, že kluby už tvoří své kádry. Budu to muset začít řešit, zatím k tomu ale víc nemám.

Uniklo z facebookové stránky VHK Robe Vsetín



Ondřej Neplech: „Nasazení Honzy Bergera je neskutečný, díky!“

Antonín Kašpar: „Tak tahle posila si zaslouží klobouček a smlouvu na další sezonu ve vsetínském dresu. Honza Berger je ona správná štika, která vždy umí na maximum rozvířit hladinu hokejového rybníka. Takový borec je pro zdar v play off nepostradatelný, takže buďme hodně rádi, že ho máme v našem týmu.“

Petr Surovec: „Honza je velká posila. Je to ten správný dříč a bojovník do vyřazovacích bojů.“

Sezonu jste zahájil ve Dvoře Králové nad Labem. Jakou vlastně máte dohodu s majitelem HC Rodos panem Teodoridisem?

S panem Teodoridisem jsme byli od začátku domluvení, že kdyby o mě byl zájem v některé vyšší soutěži, tak mě uvolní. Nikdo nevěděl, co tahle doba přinese. Já byl optimista, ale ukázal se pravý opak. Šéf dvorského klubu každopádně vše dodržel, zachoval se ke mně férově, vstřícně a kdo ví, třeba se do Dvora ještě někdy vrátím. Mám tam spoustu kamarádů. Dokud to ale půjde, budu preferovat vyšší soutěž.

Řadu sezon jste prožil v Hradci Králové. Fandil jste Mountfieldu v play off? A co říkáte na brzký konec v extraligovém čtvrtfinále?

Jak říkáte, v Hradci jsem strávil hodně let a jejich cestu sezonou jsem letmo sledoval. Máme ale dost svých zápasů, k tomu trávím čas s rodinou, takže na televizní přenosy jsem moc nekoukal. Určitě mě ale překvapil rychlý konec ve čtvrtfinále. Liberec má skvělý tým, od Hradce jsem ale čekal, že bude konkurenceschopnější.

Máte nyní tip, kdo by letos mohl nebo měl nejvyšší domácí soutěž vyhrát?

Favoritů je několik. Třeba zrovna Liberec potvrdil, jakou má teď formu. Silní jsou ale i další semifinalisté. Já, když se najde čas, se budu těšit na kvalitní hokeje. Tip na vítěze ale nemám.

Jan Berger v sérii proti Vrchlabí



1. zápas 38:13 vyrovnávací gól na 3:3

2. zápas 02:59 asistence na vítězný gól

3. zápas 58:31 gól při power-play na 5:3

4. zápas 59:58 gól při power-play na 3:1