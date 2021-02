Aktuální pořadí na čele Chance ligy měl pak vyřešit výsledek posledního zápasu dne mezi Jihlavou a Kladnem. Domácí vedli 3:0 a mířili zpátky na první příčku. Vyrovnávací trefa Jaromíra Jágra z 52. minuty ale znamenala udržení vrchlabského celku na čele, kde po výhře Dukly na nájezdy vedou Východočeši zásluhou lepšího skóre.

Oba soupeři se spolu v lednu potkali již podruhé. Na začátku roku v DD Elektromont aréně slavili výhru 4:2 Východočeši a od porážky ve Vrchlabí Třebíčští odehráli rovných deset utkání. Devět z nich dokázali vyhrát, včetně odvetného souboje na vlastním ledě.

V úvodu zápasu si oba celky vyzkoušely početní výhody, první gól však padl při rovnovážném stavu hráčů na ledě.

V 16. minutě se dorážkou prosadil domácí Michálek a pouhých 46 vteřin po něm zvyšoval na 2:0 Psota. Horaly vrátil do hry dorážkou Linhartovy rány Chalupa a výsledkem 2:1 i první třetina skončila.

Prostřední část nabídla velké šance na obou stranách, nad útočníky ale vítězili pozorní gólmani Jekel se Soukupem.

Rozhodující pasáž tak přišla v nástupu do periody závěrečné. V čase 42:14 potrestal vyloučení Kajínka pohotovou ranou Nedvídek a za další dvě minuty zvyšoval už na 4:1 kanonýr Bittner.

Vrchlabská šňůra zápasů bez porážky byla řádně natržena a definitivně ji pátým úspěchem Třebíče přetrhl zakončením individuální akce Psota. Přesilovková trefa Linharta pak v 57. minutě znamenala už jen kosmetickou úpravu na zaslouženém vítězství Horácké Slavie. Ta se po utkání v tabulce Stadionu přiblížila na rozdíl jediného bodu.

V dalším programu Chance ligy čeká oba sobotní soupeře měření sil s Jágrovým Kladnem. Třebíčští na jeho led zamíří v pondělí, ve středu se pak Středočeši představí pod Krkonošemi.

Třebíč - Vrchlabí 5:2

Fakta - branky a nahrávky: 16. Michálek, 16. Psota (Šťovíček), 43. Nedvídek, 45. Bittner (Psota), 53. Psota (Bittner, Stehlík) – 19. Chalupa (Mrňa), 57. Linhart (Heřman). Rozhodčí: Fiala, Cabák - Bartek, Dohnal. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:1, 0:0, 3:1.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Zukal, Stehlík, L. Chalupa, Nedbal, Tejnor, Kowalczyk, Vodička – Šťovíček, Bittner, Psota – Vodný, Nedvídek, Krliš – Hrubec, Michálek, Ferda – Křehlík, Malý, Oščádal.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup - Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Hrádek, Jelínek - Heřman, Pochobradský, Zeman - Kratochvil, Urban, Chalupa - F. Moník, Chrtek, Mrňa - Formánek, Hozák, Herčík.

Další výsledky 25. kola: Jihlava - Kladno 4:3sn, Slavia Praha - Vsetín 3:1, Poruba - Přerov 5:3, Frýdek-Místek - Šumperk 6:3, Prostějov - Sokolov 5:3, Ústí nad Labem - Kolín 3:4sn, Benátky nad Jizerou - Kadaň 4:1.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Barvíř (SK Horácká Slavia Třebíč): "Zápas byl takový, jaký jsme čekali. Přijel výborný soupeř a my věděli, že nás to bude stát hodně sil. Věděli jsme, že pokud dáme soupeři přesilové hry, tak by ho to mohlo nastartovat. Proto jsme se snažili hrát disciplinovaně. Myslím si, že po celých 60 minut jsme byli lepším týmem a do vítězného konce jsme to dotáhli zaslouženě. Kluci odvedli skvělou práci a předvedli charakter."



Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): "V první třetině jsme začali individuálními chybami a domácí se tak dostali do dvoubrankového vedení. V závěru třetiny se nám podařilo snížit na 2:1. Ve druhé třetině si myslím, že jsme měli lehce navrch, ale rozhodlo to, že jsme neproměnili šance."