V sobotu to byl v bráně Krkonoš velký večer. Domácí hokejisté hostili jednoho z favoritů Chance ligy, když do jejich arény dorazila slavná sportovní značka - Dukla Jihlava.

Právě klub z Vysočiny patří do TOP čtyřky nejatraktivnějších soupeřů, na něž se po postupu ze druhé ligy příznivci Stadionu nejvíc těšili. Leč zatím si o návštěvě zimáku mohou nechat jen zdát, domácí soutěže se totiž stále hrají bez diváků.

I bez odpovídající kulisy se však v DD Elektromont aréně hrál výborný zápas, z něhož si po zásluze tři body odnesli domácí hráči. Vítěznou trefu zařídil v čase 31:43 útočník Patrik Urban, jenž byl při ráně spoluhráče Hozáka ve správný moment na správném místě. Bude střelecky úspěšný i v úterý večer?

Patriku, výhra nad Jihlavou. Berete sobotní výsledek jako zatím nejcennější v probíhající sezoně?

Asi bych ani neřekl, že byl úplně nejcennější. Ale určitě si myslím, že to v tomto ročníku bylo od nás nejlépe odehrané utkání. Pro nás jsou všechny body cenné.

Zápas se pro vás zpočátku nevyvíjel ideálně. Po dvou gólech v oslabení jste prohrávali 0:2.

To je pravda. Jak říkáte, dostali jsme dva góly z jihlavských přesilovek. O nich jsme si přitom před zápasem důrazně říkali, že jsou nebezpečné. A taky se to potvrdilo. Ale jinak ta úvodní třetina až tak špatná nebyla, takže jsme určitě věřili, že zápas dokážeme otočit.

Duel se vám podařilo zlomit v prostřední části hry. Tři trefy během sedmi minut, to musel být pro soupeře tvrdý direkt, že?

To asi tvrdý direkt opravdu byl. Ale Jihlava má natolik zkušené mužstvo, že jsme nemohli vypnout ani na minutu, protože by se to zase mohlo otočit zpět. Každý, kdo ale na ledě byl, podal výborný výkon a tři body jsme si zcela zasloužili.

Gól na 3:2 jste zařídil vy. Jak byste akci popsal?

Dostal jsem se na puk za hostující brankou a hledal jsem nahrávkou dobře postaveného Pavla Mrňu. Tu přihrávku sice jihlavská obrana zachytila, jenže puk stihla vyhodit pouze k Jánovi Nikovi. Ten poté nabil Hozymu (Jiří Hozák - pozn. aut.) a mně se podařilo do té jeho rány vložit hůl a ztečovat ji za brankáře.

Skoro to spíš vypadalo, že vás střela trefila, takže na těle po ní žádnou památku nemáte?

Na těle mám ze zápasu dost ran, ale do téhle střely se mi opravdu podařilo dát hůl. Od Hozyho by to asi dost štíplo, kdyby mne to trefilo (usmívá se).

Dukla má jistě vysoké ambice. Cítil jste se být proti takovému soupeři extrémně motivován?

Já hrají Chance ligu prvním rokem, takže si podobně užívám úplně každý zápas. Ale na druhou stranu je pravda, že s Duklou to mělo obrovské tempo.

Druhou výhrou v řadě jste se posunuli již na pátou příčku. Jde o umístění, jaké si v lize tak nějak představujete?

My jsme šli do sezony s cílem probojovat se do play off, ale za dosud předváděnou hru si tuhle pozici určitě zasloužíme. Budu jen rád, když na podobných příčkách dlouho vydržíme.

V rámci spolupráce s pardubickým Dynamem za vás i v sobotu nastoupila řada mladých pušek. Jak se vám líbí jejich výkony?

Tak na nich je určitě vidět, že právem mají místo v širším kádru Dynama. Neustále na sobě při tréninku pracují a v zápase je to pak na jejich výkonech také vidět.

Nyní vás po dvou domácích zápasech čeká cesta do Kadaně a tam poslední tým tabulky. Nehrozí něco jako Po hodech přichází půst?

V první lize nemůžeme podcenit žádného soupeře. Navíc potřebujeme další body a určitě je naším cílem potvrdit povedený výkon z utkání s Jihlavou. Do Kadaně rozhodně jedeme vyhrát.

Jak vám osobně vyhovuje rychlý sled zápasů? Cítíte únavu nebo naopak přetrvává radost ze hry?

Já mám radši, když se hraje než když se jen trénuje. Jelikož se soutěž pořád přerušuje a jsme prakticky na začátku, tak sil je stále dostatek.

Stadion v sezoně 2020/2021:



Slavia Praha – Vrchlabí 4:3sn

Vrchlabí – Poruba 3:2

Jihlava – Vrchlabí 5:3

Přerov – Vrchlabí 0:5k

Frýdek-Místek – Vrchlabí 3:5

Vrchlabí – Prostějov 2:5

Benátky – Vrchlabí 2:1

Vrchlabí – Ústí nad Labem 6:0

Vrchlabí – Jihlava 4:2

Na Kadaň jdou horalé se dvěma novými hráči



V úterním zápase mezi Kadaní a Vrchlabím (18.00) by se v sestavě hostujícího mužstva měli představit dva noví hokejisté. „Jedná se o talentované pardubické juniory, kteří by díky spolupráci našich klubů měli tímto způsobem nastartovat svoje působení v seniorském hokeji," prozrazuje vrchlabský klub na svém facebookovém profilu.



„Prvním z uvedených hráčů je Kale Costa. Kale je mladý, rychlý a dravý útočník s trochu pro hokej exotickým původem. Kale se narodil v Austrálii a kvůli hokeji se před pěti lety přistěhoval do Čech. Druhým juniorem je útočník František Formánek. Tento šestnáctiletý juniorský reprezentant je rodákem z Chrudimi a do budoucnosti je velkým příslibem pro pardubické Dynamo," stojí také ve zprávě HC Stadion Vrchlabí.