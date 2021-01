Pět zápasů, čtyři tříbodové výhry, jedna těsná porážka. Přesně tak vypadá bilance vrchlabských hokejistů v novém kalendářním roce. K zatím vysoce pozitivnímu vysvědčení přispěla i středeční výhra horalů nad Havířovem.

V jubilejním 20. kole Chance ligy jí Východočeši dosáhli na vlastním ledě, když si v první třetině museli pomoci bleskovým obratem z 0:2 na 3:2.

Ve zbylých minutách už na domácí straně dokázal přesně mířit pouze útočník Martin Heřman (33), jenž nejprve v prostřední části zvyšoval na 4:2 a při soupeřově power-play přidal svůj druhý úspěch do prázdné branky.

Martine, do zápasu s Havířovem jste šli dva dny po porážce od Vsetína. Byla ve vás velká motivace zaváhání napravit?

Samozřejmě motivace tam byla. Druhý zápas se Vsetínem jsme vůbec nezvládli a říkali si, že by bylo dobré se zase vrátit na tu naši vítěznou vlnu. To se nám nakonec povedlo, ačkoliv začátek utkání byl hodně špatný. Za nepříznivého stavu se ale ukázala síla našeho týmu a troufnu si říct, že jsme vyhráli zcela zaslouženě.

Jak říkáte, úvod do zápasu vám opět nevyšel. Čím si vysvětlujete nepodařené starty obou zmiňovaných duelů?

Asi na to odpověď mám. Se Vsetínem to lze přičíst nějakému tomu uspokojení. Určitě hrálo roli, že jsme vyhráli několik zápasů za sebou a v hlavách už bylo, že to půjde samo. Tímhle výsledkem (Vsetín vyhrál 3:2 - pozn. aut.) jsme si zase sedli na prdel. S Havířovem jsme určitě nebyli horší, ale na začátku nám tam spadly dva smolné góly. Naštěstí jsme tentokrát na střelecký úspěch nečekali tak dlouho, jako v předchozím utkání, včas jsme skóre otočili.

Asi se tedy shodneme, že klíčový byl pro výsledek duelu závěr první třetiny. Tři góly během čtyř minut, to už je pořádná euforie. Bylo to znát i na střídačce?

Je to přesně tak. Znát to bylo. První trefa se nám povedla při přesilovce, další z dorážky a záhy se prosadil i Patrik Urban, jemuž to teď pálí. Takhle rychlé branky soupeře zlomily, ačkoliv kousal i ve zbytku zápasu.

Zdroj: Anton Martinec

Na 3:2 zvyšoval jen pár vteřin před sirénou Patrik Urban. Co říkáte na jeho střeleckou formu? Skóroval v posledních šesti zápasech!

Jo, Páťovi to střílí, daří se mu, celá jejich lajna teď šlape. Táhnou nás, zaznamenávají spoustu branek a pro celý tým je to jenom dobře. Navíc je vždycky fajn, když střelba branek nestojí pouze na jednom útoku, ale střelecky se zapojují všichni. Myslím, že je to i klíčový faktor pro skutečnost, že se nám v sezoně takhle daří.

Urban se na vás středeční trefou na chvíli málem dotáhl ve střelecké tabulce mužstva. Záhy jste mu ale zase odskočil. Vyprovokoval vás snad k častější střelbě?

(smích) Ne, ne, tak to vůbec není, takhle na to nekoukám. Jasně, sledujeme každý své statistiky. Aby to ale někdo bral tak, že ho dohání vlastní spoluhráč… Naopak, jsem rád, že se celé Patrikově lajně začalo dařit a jak jsem řekl, je to jen dobře. V tom rozhodně žádnou rivalitu nevidíme.

Sám jste v utkání zaznamenal góly na 4:2 a při power-play na 5:3. Nyní jste na jedenácti gólech a jedenácti asistencích. V tomto ohledu spokojenost?

Ano, musím potvrdit. Zatím jsem spokojen, ačkoliv vím, že gólů mohlo být i více. Stejně tak i méně. Beru to ale tak, že od střelby branek ve Vrchlabí i jsem a před sezonou se ode mne očekávalo, že budu týmu bodově pomáhat. Věřím, že to tak bude pokračovat.

Nyní vás čeká souboj na ledě Litoměřic. V jejich dresu řádí dva nejproduktivnější hráči soutěže Beran s Miškářem. Budete se na ně speciálně připravovat a soustředit?

Jako víme o nich a o tom, že je tam Litoměřice mají. I že se jim letos daří. Ale nějak speciálně se na ně zaměřovat nebudeme. Připravujeme se kompletně na každého soupeře, na jeho herní signály, na systém hry. Na jednotlivce ale ne. Jestli však mají nacvičené nějaké akce, které právě oni dva zakončují, pak si to s trenéry určitě ukážeme a nemělo by nás to překvapit.

V lednu jste odehráli už pět zápasů, čeká vás jich ještě dalších šest. Vyhovuje vám nabitý zápasový program?

Když bych měl vzpomenout na ten začátek sezony, kdy jsme si dva zápasy zahráli a pak dostali stopku… Teď je pro nás určitě lepší, že hrajeme rychle za sebou, jsme dost ve hře, v zápase, v tempu. Navíc je vždycky lepší hrát než trénovat. Osobně mi to vyhovuje a troufnu si říct, že i zbylým starším klukům.

Vrchlabský leden



Odehráno:

Vrchlabí – Třebíč 4:2

Vrchlabí – Přerov 5:2

Vsetín – Vrchlabí 2:4

Vrchlabí – Vsetín 2:3

Vrchlabí – Havířov 5:3



Zbývá odehrát:

16. 01. Litoměřice – Vrchlabí (16.00)

20. 01. Vrchlabí – Slavia Praha (16.00)

23. 01. Poruba – Vrchlabí (16.00)

25. 01. Vrchlabí – Frýdek-Místek (18.00)

27. 01. Vrchlabí – Sokolov (18.00)

30. 01. Třebíč – Vrchlabí (17.30)