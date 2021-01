Tři, dva, jedna, start! Někteří ještě ani neodstrojili vánoční stromeček a už se vracejí do zápasového kolotoče. Hokejisté Vrchlabí v pondělí rozehrají (věřme) dlouhou pouť prvoligovým rokem 2021 a hned čtyři dny po silvestrovských oslavách přivítají na domácím ledě Horáckou Slavii Třebíč (16.00).

Pro jediného východočeského zástupce v Chance lize půjde o pořádně divoký úvod roku. Však považte. Stadion během deseti dnů odehraje pět (!) utkání, z toho čtyři ve své DD Elektromont aréně.

„Chceme dobře odstartovat a během těchto pěti duelů posbírat co nejvyšší počet bodů,“ říká před těžkou sérií kouč týmu Václav Baďouček.

O tom, jak v těžkém koronavirem ovlivněném období dokázal mužstvo připravit nejen na lednový program soutěže, může bleskový rozjezd dost napovědět.

Zdroj: Anton MartinecTrenére, užil jste si vánoční svátky a poslední dny řekněme zvláštního roku 2020?

Tak svátky jsem si samozřejmě užil. Po nějaké té desetidenní přípravě jsem je strávil doma, stejně tak i samotný závěr roku. Od soboty už se ale opět připravujeme na ledě a vyhlížíme první utkání. Ten konec roku byl bohužel trochu komplikovaný, končili jsme už 12. prosince, zase nás čekala další skoro měsíční pauza. Ale Vánoce jako takové byly fajn.

Narušila nějak situace spojená s covidem přípravu vašeho mužstva během vcelku dlouhé zápasové pauzy?

My jsme zaplať pánbůh byli všichni v pořádku a mohli tak trénovat kompletní. Pouze Ondru Chrtka trápila nějaká viróza a s největší pravděpodobností nebude moci nastoupit ani do pondělního utkání. Jinak jsou ale všichni hráči v pořádku. Z téhle stránky u nás panuje spokojenost.

Jak říkáte, v mistrovském utkání jste se představili naposledy 12. prosince. Stihl jste si vy i vaši hráči dostatečně odpočinout?

Odpočinout jsme si všichni jistě stihli, ale upřímně, radši bychom hráli zápasy. Bohužel nám to vylosování vyšlo tak nešťastně, že zatímco my jsme už měli volno, ostatní týmy ještě hrály, někdo třeba i tři zápasy. Vlastně ani nevím, jak se to svazu povedlo. Jak je ale ta letošní sezona rozkouskovaná, tak se do zápasového rytmu těším o to víc, ačkoliv to teď bude hodně náročné.

Narážíte na fakt, že teď během deseti dnů odehrajete pět utkání. I tak se těšíte?

Jasně, těšíme se, všichni. Nebude to žádná sranda, ale naštěstí se vyhneme výraznějšímu cestování, protože většinu z těch utkání odehrajeme doma. Je to ale v lednu stejné pro všechny. S výjimkou pondělního programu, kde se hrají jen tři zápasy, půjde pak o kompletní kola. Problém by to pro nás být neměl, jelikož jsme všichni zdraví, máme dostatečně široký kádr a je pořád kam sáhnout.

Jako první vás čeká soupeř z Třebíče. Máte dost informací o týmu, který je v tabulce pouze dva body za vámi? Co vaše hráče čeká?

Nějaké informace o soupeři pochopitelně máme. Třebíč je jedním z mála mužstev, s nimiž jsme ještě nehráli. Prohlédli jsme si je na videu a na zápas se připravíme. Víme, že jsou dlouhodobě dobří do defenzívy, nesmíme zbytečně ztrácet kotouče ve středním pásmu. Naopak je třeba si vytvářet šance, a když je proměníme, snad duel dopadne dobře.

Stadion v Chance lize stihl odehrát zatím 14 utkání, během nichž posbíral 25 bodů. Spokojenost?

Určitě ano. Bodový zisk považuji za dobrý. Jediný výpadek nás postihl v utkání na ledě Kolína, kde jsme to herně ani výsledkově vůbec nezvládli. Ten zápas mě hodně mrzí. Jinak tým podával kvalitní výkony. Jasně, ne všechno se dá vyhrát. Mužstvo ale ukázalo, že se s novou soutěží srovnalo velice rychle a dobře.

Jaký duel zatím považujete za nejpovedenější a odkud vedle Kolína vám body naopak nejvíc chybí?

Nejpovedenějším utkáním bylo rozhodně to domácí s Jihlavou (Vrchlabí po obratu z 0:2 vyhrálo 4:2 - pozn. aut.). No a jestli nám z některého zápasu body schází, to se uvidí až na konci sezony (usmívá se). Za mě určitě zmíním ten Kolín, kde jsme prostě při vší úctě k soupeři měli minimálně bodovat. Zbytečně jsme ztratili také v Benátkách, kde jsme domácím hráčům v poslední minutě doslova nabídli rozhodující branku.

Považujete za výhodu, že hned čtyři z úvodních pěti zápasů odehrajete na vlastním ledě, ačkoliv bez divácké podpory?

Pravda, tím, jak to probíhá bez diváků, se výhoda domácího ledu vlastně maže. Zvlášť u nás, když si uvědomím, jak fantastickou kulisu umějí naši skvělí fanoušci hokejistům vytvořit. Za mě, ale i za hráče mohu říct, že je dneska jedno, zda hrajeme doma nebo venku. Výhodnější to může být spíš pro hosty, jelikož třeba rozhodčí nejsou pod takovým tím přirozeným tlakem od bouřících diváků.

Vám ale na druhou stranu jistě přijde vhod, že v nabitém programu nestrávíte tolik času v autobuse.

To máte pravdu. Určitě se bude hodit, že nebudeme muset tolik cestovat. Se soupeři jsme se navíc dohodli, že budeme zápasy hrát už od 16. hodiny, aby návraty domů probíhaly v nějakých rozumných časech. Jsem rád, že budeme víc doma než na cestách.

V Kanadě v těchto dnech vrcholí mistrovství světa dvacítek. Sledoval jste cestu českého mužstva? Jak hodnotíte jeho vystoupení?

Cestu našeho mužstva jsem pozorně sledoval až do časného nedělního rána, kdy vrcholil duel s Kanadou. Nejsem asi tím, kdo by měl vystoupení týmu hodnotit, ale rozdíl mezi námi a špičkou, do které už bohužel nepatříme, tam vidět rozhodně byl. Z mého pohledu Čechům scházelo více odvahy. Souhlasím, že síla soupeřů byla obrovská, ale nejde přece jen bránit. Chyběla mi tam alespoň nějaká odvaha se pokusit soupeře přehrát.

Věděl jste, že i vrchlabský hokej má na šampionátu své zastoupení v podobě odchovance klubu Jakuba Rychlovského? Co jste říkal na jeho výkony?

O Jakubovi jsem samozřejmě věděl a v turnaji jej pozorně sledoval. Myslím si, že svými výkony určitě patřil k těm lepším v sestavě. Naopak se našla řada hráčů, od kterých se očekávaly velké věci, ale oni jako očekávané hvězdy mužstva zklamali a zůstali za očekáváním.

Šikovné mladíky máte v kádru i vy. Je ve Vrchlabí podle vás někdo, kdo by se v reprezentačním výběru kouče Mlejnka neztratil?

To bych nerad hodnotil. Až tak neznám kluky, kteří v kádru nároďáku byli. Je to o každodenní práci s mužstvem, která je jiná. Od nás byl chvilku v širší nominaci pardubický Michal Hrádek, šanci dostat se tam měl, ale jsou to jen spekulace. Reprezentační trenéři stavěli tým dle nějakých svých závěrů a jistě vybrali sestavu nejlépe, jak mohli, dle svého svědomí i přesvědčení.

Koho nyní považujete za kandidáta na titul mistrů světa? Který ze čtyř semifinalistů (Kanada, USA, Rusko, Finsko) na vás doposud udělal největší dojem?

Co jsem měl zatím možnost, tak Kanadu jsem viděl jednou, Švédy dvakrát. Od nich jsem čekal hodně, ale s Finy mě zklamali a vypadli. Nyní jsou pro mě favoritem Američané a Fini. Tyto dva celky se mi zatím líbí nejvíc, jen je jisté, že se ve finále potkat nemohou. Třeba ale právě jeden z nich zvedne pohár nad hlavu.

Vraťme se však na závěr k vašemu týmu. Jdete na Třebíč krom Ondry Chrtka v plné síle nebo vám bude ještě někdo chybět?

Chybět by měl pouze Ondra, jinak jsou všichni hráči v pořádku. Nechci to tedy zakřiknout, protože v pondělí ještě musíme na předzápasové testy na covid. Snad nás ale tento problém nijak nezasáhne. Zatím jsme všichni v pořádku a po té dlouhé pauze i dobře připraveni.

Nároční leden Třebíčí začne i skončí

04. 01. Vrchlabí – Třebíč 16.00

06. 01. Vrchlabí – Přerov 16.00

09. 01. Vsetín – Vrchlabí 16.00

11. 01. Vrchlabí – Vsetín 16.00

13. 01. Vrchlabí – Havířov 18.00

16. 01. Litoměřice – Vrchlabí 17.00

20. 01. Vrchlabí – Slavia 18.00

23. 01. Poruba – Vrchlabí 16.00

25. 01. Vrchlabí – Frýdek-Místek 18.00

27. 01. Vrchlabí – Sokolov 18.00

30. 01. Třebíč – Vrchlabí 17.30



Aktuální tabulka Chance ligy:

1. Jihlava 16 9 2 2 3 57:36 33

2. Přerov 16 9 1 2 4 49:34 31

3. Kladno 14 7 2 3 2 59:43 28

4. Vsetín 16 7 2 2 5 46:43 27

5. Poruba 15 7 2 1 5 45:35 26

6. Vrchlabí 14 8 0 1 5 51:33 25

7. Benátky n. J. 16 7 1 2 6 45:48 25

8. Sokolov 14 6 2 2 4 51:38 24

9. Slavia Praha 14 6 3 0 5 44:35 24

10. Prostějov 16 5 3 2 6 53:50 23

11. Třebíč 13 7 0 2 4 39:40 23

12. Havířov 15 6 1 1 7 43:38 21

13. Kolín 13 5 1 1 6 41:46 18

14. Frýdek-Místek 13 5 0 1 7 38:41 16

15. Litoměřice 15 3 3 1 8 51:64 16

16. Ústí n. L. 14 3 2 2 7 26:48 15

17. Kadaň 13 2 2 0 9 36:68 10

18. Šumperk 15 2 0 2 11 32:66 8