Vrchlabí nasázelo deset branek soupeři z Děčína a v podkrkonošském derby si hokejisté Dvora Králové nad Labem hravě poradili s rivalem z Trutnova.

Dvůr Králové n. L. - Trutnov 5:1

Dvanácté podkrkonošské derby sezony bylo rozhodnuté již po první třetině. Domácí Rodos předvedl vynikající nástup do zápasu a už po osmadvaceti odehraných vteřinách otevíral skóre Svoboda. Tedy hráč, který do Dvora Králové přišel v rozehrané sezoně právě z Trutnova a v úvodním vzájemném duelu od přestupu nemohl proti svým bývalým spoluhráčům po dohodě obou klubů nastoupit.

Oboustranně byla první třetina z celého zápasu nejpovedenější. Hosté dostali ideální příležitost na vyrovnání při dvou přesilovkách, v nich byl ale ke gólu blíže soupeř. Však také krátce po vypršení druhého trestu napadala trutnovskou rozehrávku třetí útočná formace Rodosu a po vydařené kombinaci zakončoval přesně Půhoný. Následovaly dva fauly Draků a tentokrát již přesilovkový gól padl, na svědomí jej měl Dušek – 3:0.

Prostřední část měla napovědět, zda se hosté dokáží vrátit do zápasu, přišlo ale brzké vyloučení Janouška a sedm vteřin po jeho návratu do hry našel Matějíček ukázkově na modré Luštince, jenž své sólo proměnil v trefu na 4:0.

Čtrnáct vteřin po uplynutí poloviny zápasu využil přesilovou hru Trutnova Kubinčák, šlo ale pouze o čestný úspěch poraženého mužstva. Ve zbytku prestižního duelu již osm stovek diváků potěšila jen jedna změna stavu, o kterou se ve 49. minutě postaral znovu třetí útok Rodosu, přesněji dvougólový střelec večera Půhoný.

Fakta – branky a asistence: 1. Svoboda (Mocek), 12. Půhoný (Hoskovec, Dušek), 16. Hoskovec (Dušek), 24. Luštinec (Matějíček, Karlík), 49. Půhoný (Hoskovec, Matějíček) – 31. Kubinčák (Fedulov, Kynčl). Rozhodčí: Zavřel – Kettner, Řezníček. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 810. Třetiny: 3:0, 1:1, 1:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Jeschke) – Franc, Mert, Matějíček, Karlík, Mocek, Petira – Fořt, Ježek, Svoboda – Luštinec, Havlas, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Šedivý, Sedláček, Brokeš.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Krofta) – J. Kynčl, Višňák, Vácha, Faltys, D. Jirásek, Suk, Junek, Leder – Škvrně, Fedulov, Kubinčák – Starý, Janoušek, F. Jirásek – Krsek, Jakub Tatar, M. Poul – Bucek, Planý.

Ohlasy trenérů

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Do zápasu jsme vstoupili parádně a už v prvním střídání se nám podařilo otevřít skóre. Co víc si v takovém utkání přát. Úvodní třetinu jsme odehráli velice dobře a povedlo se nám i přidat další branky. Bohužel ve druhé třetině jsme od svého hokeje upustili. Hra byla taková rozháraná, spoustu situací jsme přehrávali a po domluvě v kabině bylo potřeba se zase vrátit zpátky na zem. To se i povedlo. Závěrečnou část jsme odehráli bez problémů, přidali ještě jeden gól a nyní si po sérii tří vítězství můžeme odfrknout.“

Petr Vácha, trenér HC BAK Trutnov: „Utkání jsme začali špatně. První střídání, střela zápěstím od modrý a gól. Když to pak přeženu, druhá střela - další gól a třetí střela - další gól. Najednou jsme prohrávali 3:0 a nešlo to nikomu. Domácí jsme sice nakonec přestříleli 35:32, ale naše zakončení je plonkové. Jediný gól jsme dali z přesilovky, bohužel ty další jsme nevyužili, i když nebyly špatně odehrané. Ale prostě tomu něco chybí. Netlačíme se do brankoviště, nechceme zakončovat. Svou roli tam hraje i psychika, nezvedli to ani starší hráči. Kluci chtějí moc, ale nejde to, přitom nad nimi nevisí žádný meč. Chtěli bychom poděkovat za podporu našim fanouškům, byli slyšet celé utkání a víc jak domácí. Fandili až do konce.“

Vrchlabí - Děčín 10:3

Duel plný zajímavých momentů nabídlo měření sil mezi lídrem tabulky a čtvrtým Děčínem. Domácí si tentokrát na úvodní trefu museli počkat bezmála devatenáct minut. Po řadě šancí na obou stranách se v čase 18:21 šikovnou tečí prosadil Kastner. V té době už horalé hráli bez útočníka Jana Hlaváče, jenž ledovou plochu opustil ve 13. minutě s bolestivou grimasou a velmi zlými vyhlídkami na pokračování v této sezoně.

Zatímco první třetina byla na góly chudá, v té prostřední se s brankami roztrhl pytel. Nejprve se dvěma trefami prosadil Urban, aby pak hosté využili přesilovou hru a snížili na 3:1. Tím ale jakoby favorita vyprovokovali k ještě větší ofenzívě a ještě před druhou sirénou Stadion přidal další čtyři branky. Při páté, šesté a sedmé přitom již puk za svými zády lovil náhradník gólman Skokan, jenž ve 32. minutě střídal jedničku Lavingera. Gól na 6:1 přitom vstřelil Patrik Urban, pro něhož po střelecky mdlém období šlo o první hattrick v sezoně.

Také závěrečná perioda nabídla spoustu branek. To už se o ně ale oba soupeři podělili. Vrchlabští nejprve utekli do náskoku 9:1. Pak hosté zásluhou produktivního Ondřeje Sýkory dvěma brankami snížili, ale závěrečné slovo patřilo v čase 55:53 Bednářovi, jenž ke třem asistencím v utkání přidal i jednu vstřelenou branku.

Fakta – branky a asistence: branky a asistence: 19. Kastner (Niko, Hozák), 23. Urban (Bednář, P. Sýkora), 27. Urban (Bednář), 32. P. Sýkora (Matějček), 33. Bláha, 37. Urban (Niko, P. Sýkora), 38. Havránek (Hozák, Kastner), 48. P. Sýkora (Bednář, Urban), 53. Chalupa, 56. Bednář (Urban) – 29. O. Sýkora (Kaltenböck, Faigl), 53. Zajan (Zdvořáček, O. Sýkora), 54. O. Sýkora (Volráb, Zajan). Rozhodčí: Čáp – Krátký, Hnát. Vyloučení: 4:7. Využití: 4:1. Diváci: 942. Třetiny: 1:0, 6:1, 3:2.

HC Stadion Vrchlabí: Abraham (Soukup) – Havránek, Niko, Vašíček, J. Moník, Jirků, T. Kynčl, Bendík – Sýkora, Urban, Bednář – Bláha, Matějček, Hlaváč – Hozák, Kastner, Chalupa – R. Šlaicher.

Další výsledky 36. kola: Nová Paka - Jablonec nad Nisou 5:4 po prodloužení, Bílina – Řisuty 9:6.

Program 37. kola – sobota 1. února 17.00: Nová Paka – Trutnov. 17.30: Mostečtí Lvi – Jablonec nad Nisou, Bílina – Děčín.

Předehráno: Dvůr Králové nad Labem – Řisuty 6:2.