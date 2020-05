Tahle teoretická možnost byla pro hokejové fanoušky z regionu nesmírně zajímavá a hlavně lákavá.V jedné skupině druhé ligy se v následujícím ročníku mohl potkat až půltucet týmůz Královéhradeckého kraje.

Jednalo se o tuto šestici:HC Stadion Vrchlabí, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC BAK Trutnov, BK Nová Paka, Stadion Nový Bydžova HC Stavební stroje Jičín.

Ovšem tato varianta visela ve vzduchu pouze chviličku. Nyní to vypadá, že si třetí nejvyšší soutěž zahraje „pouze“ trio Dvůr Králové, Trutnov, Nová Paka.

Vrchlabský celek, kterýv uplynulé sezoně II. lize jasně vévodil, v týdnu oznámil, že využije nabídku postupua podá přihlášku do první ligy (Chance ligy).

Naopak postup z krajských lig do „dvojky“ odmítly jak Nový Bydžov, jenž vládlna Královéhradecku, tak i Jičín, který pro změnu dominoval na Liberecku.

„Důvodů, proč nechceme jít výš, je více. Je tam hrozně velký finanční rozdíl, navíc bychom museli obměnit kádr, protože část týmu by na vyšší soutěž jednoduše neměla a nebyli bychom konkurenceschopní, a to nechceme,“ odůvodnil rozhodnutí jičínský kouč Daniel Pletka.

Podobně hovořil i hrající trenér bydžovského mužstva Jan Kubišta: „Druhá liga pro nás momentálně není. Je finančně náročnější, poměrně dost se najezdíte a mužstvo, které postoupí, musí z větší části obměnit kádr.“

Jak už tedy bylo výše uvedeno, zbyla trojice Dvůr, Trutnov, Paka.

Draci již dříve uvedli, žeu nich se nic nemění. „Oproti jiným týmům je u nás jistota a můžu s klidem říct, že budeme pokračovat ve II. lize. Za stejných podmínek, jako tomu bylo v uplynulých letech,“ pronesl Ondřej Poul, sportovní manažer HC BAK Trutnov.

Pokračovat v republikové soutěži by rádi i Bruslaři.„Ve druhé lize bychom chtěli působit i v příštím ročníku. Podporu od města máme, snažíme se domluvit i s krajem, samozřejmě bude záležet na firmách. Všichni teď prožíváme těžké období, proto budeme řešit případnou spolupráci, až krize přejde. Hodně firem mělo omezenou výrobu, nebo ji úplně zastavilo, uvidí se,“ poznamenal ve druhé polovině dubna Bohumil Šmika, jednatel BK Nová Paka.

Naopak druholigová budoucnost byla nejen v návaznosti na koronavirovou krizi nejistá u Rodosu. Majitel klubu Vasil Teodoridis, jenž má také zdravotní problémy, před více než dvěma týdny šokoval fanoušky prohlášením, že neví, jestli vůbec bude hokej ve Dvoře pokračovat, nejen na této úrovni. Teď už se ale vše rozjasnilo a dvorský šéf veřejnosti oznámil, že tým přihlásí znovu do druhé ligy. „Bude to hodně tvrdá sezona, po ekonomické stránce asita nejhorší. Ale jdu do toho,“ řekl první muž HC Rodos Dvůr Králové nad Labem.