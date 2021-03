Mladá Boleslav tak ovládla první zápas série (2:0). „Utkání bylo vyrovnané. Chtěli jsme navázat na výkony z předkola, ale to se nám v prvních dvou třetinách nepovedlo. Nesráželi jsme se, moc jsme nestříleli. Ve třetí třetině jsme měli ke konci tlak, ale už asi bylo pozdě,“ řekl po utkání gólman Milan Klouček.

Hned v úvodní třetině mířilo na jeho branku 18 střel, celkem si během utkání připsal 43 zásahů. „Věděl jsem, že Boleslav bude hodně střílet. Viděli jsme to i v přípravě na videu, hned první střela přišla přes obránce, celkově těch střel bylo hodně,“ uvedl Klouček.

Pardubice v závěru gólmana odvolaly, ale už nevyrovnaly. „Až na posledních dvanáct minut byla Boleslav lepším týmem a zaslouženě vyhrála. Nám chyběl pohyb a lehkost, do hry jsme se dostali pozdě,“ řekl trenér Dynama Richard Král.

Po utkání Klouček zmínil i jeden z faktorů, které hrály v neprospěch Dynama. „Dělali jsme zbytečně moc vyloučení. To je pak znát, bere to hodně síly, navíc v play off, kdy jdou zápasy rychle po sobě,“ dodal. Právě v početní výhodě domácí vstřelili vítězný gól.

„Zítra je nový den, hodíme to za hlavu a půjdeme do toho lépe,“ prohlásil Klouček před druhým zápasem čtvrtfinálové série, který se Pardubicím ovšem znovu nevydařil (0:5).

Hokejová extraliga - čtvrtfinále play off



1. ZÁPASY – čtvrtek 18. března: Mladá Boleslav – Pardubice 2:0, Liberec – Hradec Králové 4:3 po prodl.

2. ZÁPASY – pátek 19. března: Liberec – Hradec Králové 3:0, Mladá Boleslav – Pardubice 5:0.

3. ZÁPASY – pondělí 22. března, 17.00: Hradec Králové – Liberec (ČT sport), 19.00: Pardubice – Mladá Boleslav (O2 TV sport).

4. ZÁPASY – úterý 23. března, 17.00: Pardubice – Mladá Boleslav (ČT sport), 19.00: Hradec Králové – Liberec (O2 TV sport).



PŘÍPADNĚ:

5. ZÁPASY – pátek 26. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.

6. ZÁPASY – neděle 28. března: Hradec Králové – Liberec, Pardubice – Mladá Boleslav.

7. ZÁPASY – úterý 30. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.



DALŠÍ SÉRIE:

Sparta Praha – Olomouc, Třinec – Brno. 1. zápasy – 3:1, resp. 5:0. Program: 2. zápasy – neděle 21. března, 3. zápasy – středa 24. března, 4. zápasy – čtvrtek 25. března. Případně: 5. zápasy – sobota 27. března, 6. zápasy – pondělí 29. března, 7. zápasy – středa 31. března.