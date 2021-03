Kdo čekal od Vladimíra Růžičky něco jiného něž poctivý defenzivní hokej a velmi dobrý pohyb, ten se spletl. Hokejový velikán diktuje svým svěřencům svůj styl hokeje. A je vidět, že se to vyplácí. Mountfield totiž porazil litvínovskou Vervu podruhé a už v sobotu na ledě soupeře bude mít první mečbol. Utkání tam začíná v 18.30 hodin.

„Máme zvolenou nějakou taktiku, kterou budeme hrát. Ať si každý říká, co chce. My tomu věříme a přináší nám to úspěch, takže v tom chceme pokračovat,“ ujišťuje před dnešním duelem hradecký obránce Radim Šalda, který v druhém zápase série, jenž jeho tým vyhrál 3:1, předvedl fantastickou akci, okořeněnou gólem.

„Kluci si ze mě při oslavě dělali srandu, že jsem dřevák a potom tam předvedu tohle,“ smál se po druhém vítězství mladý bek.

Nic měnit nechceme

Hradecký lodivod Růžička může být zatím s výkony svých svěřenců maximálně spokojený, všichni dřou na sto procent, navíc mu vyšla i sázka na gólmana Marka Mazance, který předvádí litvínovské střelce k šílenství. „Je hrozně důležitý, že Mazi chytá výborně. Tohle v play off rozhoduje o úspěchu týmu,“ pochvaluje si Růžička. Jeho celek porazil Litvínov už po šesté v sezoně.

„Vidíme, že Litvínovu naše urputná hra dělá problémy, proto nic měnit nechceme. Doufám, že sérii ukončíme co nejdříve. Soupeř je pořád nebezpečný, takže to bude určitě ještě hodně těžké,“ řekl před přesunem série do Litvínova Růžička.

Hradci zbývá udělat poslední krok, aby se prodral do vytouženého čtvrtfinále, ten však bývá zpravidla nejtěžší. „Musíme jít krok po kroku. Hrát naplno od prvního střídání, pak můžeme pomýšlet na postup,“ uzavírá Šalda.

Hokejová extraliga – předkolo play off - 2. zápasy: Pardubice – Karlovy Vary 11:3, stav série: 2:0; Hradec Králové – Litvínov 3:1, stav série 2:0; Vítkovice – Brno 2:1, stav série: 2:0; Plzeň – Olomouc 2:3, stav série 0:2.



3. zápasy - sobota 13. března, 15.00: Brno - Vítkovice, 17.00: Olomouc - Plzeň, 17.30 Karlovy Vary - Pardubice, 18.30 Litvínov - Hradec Králové.