„Po prvních dvou brankách jsme ožili, zápas jsme odehráli velice dobře a zaslouženě jsme postoupili,“ řekl trenér Mountfieldu Růžička.

Jeho tým nedal v předkole play off soupeři čuchnout, Litvínov porazil ve všech třech zápasech. „Možná to vypadá, že to byla naprosto jasná série, ale může to klamat. Litvínov nehrál vůbec špatně, měl výborný konec základní části a myslím, že to ukázal i proti nám. Zápasy byly hodně vyrovnané, nás hodně podržel gólman a hráli jsme celkově velmi dobře,“ těšilo Růžičku. Sázka na Marka Mazance v brance se mu vyplácí, zkušený gólman ve třech duelech inkasoval pouze dvakrát a hlavně v prvních dvou zápasech ukázal svoje kvality.

„V play off vás musí podržet gólman, to je hrozně důležité, je dobře, že to Mazi zavřel,“ uvedl už po druhém vítězství hradecký lodivod.

Radost z postupu mu kazil pouze termín beton, který je v souvislosti s jeho stylem hry v play off často skloňovaný. „Pořád se mluví o tom, že hrajeme nějaký beton, ale ten podle mě vypadá úplně jinak,“ mrzelo Růžičku. „Žádný beton nehrajeme. Pouze nutíme útočníky, aby pomáhali v obraně, pět hráčů útočí a pět brání. V posledním zápase jsme navíc dali hodně branek,“ uzavřel.

Trápit se tím však nemusí, hlavní je, že jeho hra funguje a už teď se v klidu může připravovat na Liberec.

Bleskový postup hokejistů Hradce



Hladký a zasloužený postup. Tak by se dalo charakterizovat účinkování hokejistů Hradce Králové v předkole play off. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky po dobrých výkonech přehráli litvínovskou Vervu 3:0 na zápasy a slaví postup do čtvrtfinále extraligy, kde se utkají s Libercem. „Soupeř byl nebezpečný, o to více těší, že jsme to takhle zvládli a postoupili,“ řekl po jasné výhře 5:1 ve třetím duelu série hradecký kouč Růžička. Jeho tým zdobila především pevná defenziva, skvěle chytající Marek Mazanec a velká efektivita v útoku.



Hokejová extraliga - předkolo play off:



3. zápasy: Litvínov – Hradec Králové 1:5 (konečný stav série 0:3).

Karlovy Vary – Pardubice 2:1 pp (stav série1:2).

Olomouc – Plzeň 2:1 (konečný stav série 3:0).

Kometa Brno – Vítkovice 2:1 pp (stav série1:2).



4. zápasy: Karlovy Vary – Pardubice 1:5 (konečný stav série 1:3).

Kometa Brno – Vítkovice 2:1 pp (stav série 2:2).



Příště - rozhodující 5. zápas: Vítkovice - Brno (v úterý 16. 3. od 19 hod.).



Čtvrtfinálové dvojice (od čtvrtka 19. března):

Sparta Praha - Olomouc

Mladá Boleslav - Pardubice

Liberec - Hradec Králové

Třinec - ??? (Vítkovice/Brno)