„Vědomě využil zranitelného postavení protihráče, který se na střet nemohl žádným způsobem připravit, přičemž postupoval s jediným cílem ho zasáhnout a pro dosažení vyšší razance bezprostředně před střetem přenesl váhu na levou brusli,“ uvedl k incidentu šéf extraligové disciplinárky Viktor Ujčík.

(Viktor Ujčík, předseda disciplinární komise)

Někdejšího hráče Montrealu a Nashvilu disciplinární komise řešila už zkraje února po faulu na olomouckého Adama Rutara. Tehdy Kosticyn dostal nejprve trest na sedm zápasů, posléze mu byl snížen na tři.

V tomto případě však je jeho zákrok na protihráče sporný, alespoň to tvrdí východočeský klub. Vedení Dynama i samotný Kosticyn s trestem nesouhlasí a proti verdiktu se odvolají. „Jsme toho názoru, že se Andrej Kosticyn nedopustil žádného přestupku proti pravidlům,“ komentoval situaci pardubický sportovní ředitel Dušan Salfický.

Komentář Tomáše Raise: O verdiktech a trestech



V Pardubicích je zhruba měsíc a už dvakrát se jeho hrou zabývala disciplinární komise hokejové extraligy. Běloruský útočník Andrej Kosticyn má podruhé zastavenou činnost. Tentokrát po zákroku na třineckého beka Davida Musila v pátečním utkání. Opravdu si zasloužil další trest?



Hned v utkání rozhodčí udělili trest na dvě minuty a navíc ještě osobní desetiminutový. Za zásah do hlavy nebo krku. Už tato klasifikace vyvolala údiv, na hlavu soupeře totiž Kosticyn dle záběrů nemířil. To ostatně viděla i „disciplinárka“, která útočníka potrestala za napadení a znovu tak změnila kvalifikaci přestupku. Zabývala se tím na podnět Ocelářů, kteří chtěli „prošetřit“ nejen zákrok Kosticyna. A trestala. Dva zápasy stop + finanční pokuta.



Je otázkou, zda lze pravidlo 122, tedy Napadení, vykládat různě v řadě situací. A nebo jestli je na přestupky Kosticyna pohlíženo přísnějším měřítkem. Nelze se divit útočníkovi ani pardubickému klubu, že se proti verdiktu šéfa komise Viktora Ujčíka odvolají. To už ovšem nezmění nic na situaci, že v neděli Kosticyn chyběl. Bude se někdo zabývat i chybnými rozhodnutími mužů s píšťalkou?