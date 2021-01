Výborný výkon podtržený třemi body. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Brna 2:1 a stále se drží v elitní šestce extraligy. Pozici v tabulce se pokusí potvrdit už v úterý, kdy do ČPP arény zavítá Mladá Boleslav. Souboj začne v 17 hodin.

Vítězství nad Brnem musí Mountfield do dalších zápasů pořádně nakopnout. Vždyť Kometa až do neděle v předchozích sedmi duelech vždy bodovala, Hradec jí tuhle bilanci ukončil.

Do zápasu vstoupili východočeští hokejisté dobře, v první třetině je do vedení poslal Perret. „Vždycky, když se hraje proti kvalitnímu týmu a podaří se vstřelit brzy gól, tak je to takové povzbuzení do dalších minut. Myslím, že jsme Brno naši aktivitou trošku zaskočili,“ řekl kapitán Hradce Radek Smoleňák, jehož chvíle přišla v druhé periodě. Brno sice nejprve dokázalo z početní výhody vyrovnat. Jenže Mountfield to domácím oplatil stejnou mincí. A byl to právě Smoleňák, který se v přesilovce před brankou nejlépe zorientoval a prostřelil Vejmelku. Nakonec se ukázalo, že to byl i vítězný gól. „Káca (Filip Pavlík) výborně vystřelil a říkal, že trefil pár hráčů. Já jsem to tedy vůbec neviděl, ale pak jsem puk uviděl vedle gólmana a nějak jsem do něj instinktivně plácnul a byl z toho gól,“ popsal gólovou situaci Smoleňák.

Hokejová extraliga - 37. kolo - úterý, 17.00: Hradec Králové – Mladá Boleslav, Sparta Praha – Č. Budějovice, 17.30: Zlín – Plzeň (ČT sport), 18.00: Pardubice – Vítkovice, Liberec – Karlovy Vary, Olomouc – Kometa Brno.

Hradec vedení v Brně už nepustil a po prohře v Třinci si dokráčel pro důležité body. Teď by to chtělo zabrat doma, kde se svěřencům trenéra Vladimíra Růžičky moc nedaří. „Jsme moc rádi za každou výhru. Bohužel se nám nedaří začít nějakou sérii. Vždycky prohrajeme a vyhrajeme, to není ideální, ale věřím, že nás tenhle zápas nakopne,“ myslí si Smoleňák.

Poslední domácí duel se kvůli díře v ledu neodehrál. V úterý už by vše na utkání s Mladou Boleslaví mělo být v pořádku. Hradci se s Bruslaři letos vůbec nedaří. Prohrál oba vzájemné zápasy. Naposledy v polovině prosince na domácím ledě 3:4. Středočeši jsou v pohodě, v tabulce jim totiž patří třetí místo. Poslední dva zápasy však prohráli. Nejprve v Pardubicích 1:2 po prodloužení. V minulém kole pak 2:3 doma s Litvínovem. Porazí je i Hradec?