Hradec má šance, ale chybí klid

/FOTO/ Góly. To je to, co hradeckým hokejistům v posledních třech zápasech především chybělo. Ve dvou utkáních s Třincem a jednom s pražskou Spartou dala družina Vladimíra Růžičky pouhé dvě branky.

Hokejisté Třince v utkání 22. kola extraligy proti Hradci Králové. | Foto: Petr Rubal

Všechny tři duely byly sice vyrovnané, ale s takovou produktivitou se rozhodně vyhrávat nedá. „Šance si dokážeme vytvořit, ale chybí nám klid v zakončení, špatně řešíme nějaké situace a to nás rozhodně sráží, protože jsme neodehráli špatné zápasy," myslí si obránce Mountfieldu Filip Pavlík, jenž byl v neděli v Třinci jediným střelcem Hradce. Východočeši předtím nedokázali dát Ocelářům branku dlouhých 193 minut. „Třinec je trochu specifický, hraje takový play off hokej. V základní části ani nehraje první modrou čáru, hraje od červené a drží si jen svoji půlku hřiště. Je těžké proti nim hrát," uvedl na toto téma zkušený útočník Petr Koukal. Přitom až do posledních třech zápasů Hradec takový problém se zakončením neměl. Vyspělé týmy z čela tabulky však ukázaly, kde se musí hlavně zlepšit. „Prostě nám to teď v koncovce nelepí. My se snažíme si šance vytvářet, jít do toho, ale bohužel tomu něco chybí," dodal Pavlík. Extraliga hokeje

23. kolo - úterý, 17.00: Zlín – Vítkovice (ČT sport), Třinec – Sparta Praha, 17.30: Litvínov – Mladá Boleslav, 18.00: Pardubice – České Budějovice, Hradec Králové – Brno, Liberec – Plzeň, Olomouc – Karlovy Vary.



Dnes s Kometou Třeba prolomí Mountfield střeleckou smůlu už v úterý. Extraliga totiž pokračuje v rychlém tempu, Hradec od 18 hodin hostí brněnskou Kometu. Půjde o první vzájemný zápas v letošní sezoně. Brňané se po špatném vstupu do sezony začínají zvedat. Poslední dva odehrané duely vyhráli, když porazili silné celky Liberce a Plzně. „Musíme naši hru zjednodušit a hlavně se tlačit do branky. Oni mají hodně šikovné hráče, na které si budeme muset dát pozor," doplnil útočník Radek Pilař.