Tři góly, zkrátka hattrick. Kapitán hokejového Hradce Králové Radek Smoleňák zazářil v zápase 39. kola hokejové extraligy.

Mountfield především zásluhou svého šéfa zvítězil ve Vítkovicích 4:1. Přitom po první třetině prohrával.

Ve druhé části však zlomil prokletí posledních utkání. Hradečtí nedali v sedmi duelech v řadě branku v přesilovce, ale tentokrát to bylo jinak. V prostřední periodě využili dvě, pět na tři i klasickou pět na čtyři.

Nejprve ve dvojnásobné výhodě vyrovnal Lukáš Cingel šikovným manévrem. Poté rozjel velkou show Smoleňák. Druhý gól, nakonec vítězný, vstřelil pro sebe dost neobvykle. Sebral puk, ve středním pásmu nabral rychlost a rozjel se do postavené obrany. Po kličce se dostal ke střele, již sám dorazil za gólmana Miroslava Svobodu.

Ve třetí třetině pak dotvořil svoje velké dílo. Nejprve klasicky protlačil puk za brankáře, poté dal čtvrtý zásah do prázdné brány při power play domácích.

Pro Hradec tak zařídil velmi důležitý úspěch. Tým bojuje o postup do play off, pořád nemá jisté, že se dostane do desítky v tabulce. Výhra ve Vítkovicích k tomu však velmi výrazně pomohla.

V neděli bude Hradec moci přidat další body, i když tentokrát nepůjde do zápasu jako favorit, protože se představí na ledě Liberce, vedoucího mužstva tabulky.

Tento víkend odstartoval našlapaný program. Mountfield během deseti dnů sehraje čtyři zápasy v extralize a finále Ligy mistrů.

Vítkovice - Hradec Králové 1:4

Fakta - branky a nahrávky: 15. Mallet (Dočekal) – 36. Cingel (Eklund, Lev), 38. Smoleňák (Eklund), 57. Smoleňák (F. Pavlík, Koukal), 60. Smoleňák (Perret, Koukal). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Hlaváč, Tošenovjan. Vyloučení: 5:5, navíc Nedomlel (HK) 10. min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 4305. Třetiny: 1:0, 0:2, 0:2.

HC Vítkovice Ridera: M. Svoboda – Trška, Rosandič, Gregorc, Štencel, R. Černý, Výtisk, L. Kovář – Lakatoš, Roman, Bukarts – Indrák, J. Hruška, Schleiss – Mallet, Veselý, Dej – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Čáp – Smoleňák, Cingel, M. Chalupa – Klíma, Lev, R. Pavlík – Žejdl, Koukal, Perret – Jergl, Dragoun, Miškář. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.