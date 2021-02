Poslední dva duely hokejistů Hradce Králové musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Zatímco v pátek družina Vladimíra Růžičky prohrála doma s Českými Budějovicemi, v neděli dokázala v dovednostní disciplíně vyhrát 4:3 na ledě Vítkovic. Rozhodující nájezd proměnil Lukáš Cingel

Do utkání vstoupili lépe domácí, když je v 10. minutě poslal do vedení Fridrich. To Mountfield nakoplo. Do první sirény dokázal zásluhou Perreta a Lva otočit nepříznivý vývoj zápasu.

I ve druhém dějství se hrál útočný hokej. Nejprve poslal Hradec do dvoubrankového vedení Smoleňák, jenže Vítkovicím stačilo na snížení pouhých 64 vteřin, to se trefil Hruška. Vyrovnání si domácí schovali do 55. minuty. Druhou branku v zápase vstřelil Fridrich.

Prodloužení nabídlo strhující bitvu, ale vyznamenali se obra gólmani. Do nájezdů nasadil trenér Růžička do branky Štěpána Lukeše. Ten sice třikrát inkasoval, ale předvedl několik úspěšných zákroků a pomohl k vítězství. Rozhodující nájezd proměnil až v osmé sérii Cingel.

Vítkovice - Hradec Králové 3:4 po sam. náj.

Fakta - branky a nahrávky: 10. Fridrich (Schleiss), 34. Hruška (Fridrich, Pyrochta), 55. Fridrich (Stach, Schleiss) – 13. Perret (Koukal), 19. Lev, 33. Smoleňák (Blain, Nedomlel), rozh. náj. Cingel. Rozhodčí: Pešina, Obadal – Bryška, Axman. Vyloučení: 6:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 1:2, 1:1, 1:0.

HC Vítkovice Ridera: Dolejš – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – Svačina, Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss – Mallet, Werbik, M. Kalus.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, Graňák, Jank, F. Pavlík, Šalda, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák, Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl.

Hokejová extraliga - další výsledky 41. kola: Brno – Litvínov 3:4, Plzeň – Pardubice 3:0, České Budějovice – Mladá Boleslav 2:6, Liberec – Olomouc 1:2, Třinec – Karlovy Vary 6:3, Zlín – Sparta Praha 2:4.

Tabulka:

1. Sparta Praha 39 24 2 5 8 147:86 81

2. Třinec 38 22 4 5 7 137:99 79

3. Plzeň 39 19 4 6 10 123:96 71

4. Mladá Boleslav 38 18 5 6 9 123:91 70

5. Liberec 38 18 5 4 11 111:86 68

6. Hradec Králové 38 18 4 3 13 107:90 65

7. Pardubice 38 15 5 3 15 99:107 58

8. Karlovy Vary 38 15 5 2 16 107:122 57

9. Brno 38 12 5 4 17 100:109 50

10. Litvínov 38 11 7 3 17 92:106 50

11. Vítkovice 38 11 4 6 17 86:107 47

12. Olomouc 38 11 3 4 20 74:111 43

13. Zlín 38 9 3 3 23 80:121 36

14. České Budějovice 38 4 4 6 24 95:150 26