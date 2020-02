V Lize mistrů oslnili. Došli do finále, úspěšně se měřili s velikány ze Švýcarska, Německa, Švédska. Pobláznili město, nakonec brali stříbro.

Jenže v domácí soutěži hokejisté Hradce Králové zdaleka tak neválí. „Někdy to drhne,“ uznává brankář Marek Mazanec, v celé sezoně jednoznačně největší hvězda mančaftu.

Jeho slova mají podporu i v číslech, přesněji v tabulkovém postavení. Mountfield je osmý, předsezonní ambice byly rozhodně vyšší.

Připomeňme, že přímo do play off postupuje prvních šest celků konečného pořadí po základní části. Další čtyři se utkají v předkole, po němž doplní elitní společnost do počtu osm.

Nyní to tedy vypadá, že si Hradečtí zahrají právě předkolo, které přitom ještě ani jednou neotestovali. Během šesti sezon, co je v novodobé historii v Hradci extraliga, se vždy promáčkli do šestky.

Povede se jim to nyní? „Já na to takhle nekoukám. Vidím kluky každý den, jak se chovají. Musíme dělat na sto procent, pak z toho něco vzejde. To je pro mě zásadní,“ říká kapitán Radek Smoleňák.

Ano, šéf týmu věří, že z kvalitní hry vzejdou výsledky. Jenže přesto to vskutku nevypadá, že Mountfield unikne těžkému předkolu. Do konce základní části mu zbývá odehrát deset utkání. Nyní ztrácí na šestou Kometu osm bodů – ale aspoň má zápas k dobru. Brno je však velmi silné, rozhodně půjde po přímém postup. A na pátou Mladou Boleslav je ztráta už třináctibodová. To není rozhodně ideální.

„Liga mistrů nám dala hlavně to, že když se dokážeme soustředit celých šedesát minut, jsme schopní hrát dobré zápasy s kýmkoliv. Na to musíme navázat i v lize. Všechny zápasy play off jsme odehráli výborně,“ věří útočník Petr Koukal, že by se jízda evropskou soutěží mohla projevit také na (ještě sledovanější) domácí scéně.

„Můžeme jen doufat, že si výkony přeneseme,“ doplňuje brankář Mazanec.

Jasně, šestka je daleko, na druhou stranu si Hradec velmi pomohl v boji o klid, o desítku. Před reprezentační přestávkou totiž doma jednoznačně přehrál Kladno, dlouhodobě jedenáctý celek tabulky. Nyní má před Rytíři fóra jedenáct bodů.

„Odstřihli jsme je, to bylo důležité,“ přikývne útočník Smoleňák.

Pro klid to bylo opravdu důležité. Mountfield totiž nemá pro posledních deset utkání zrovna přívětivý program. Ani nejde o to, že závěrečnou etapu sezony odstartuje ve středu na Spartě, která se po příchodu trenéra Miloslava Hořavy probrala, a poté jede do Třince a Brna, ale spíše o fakt, že z deseti vystoupení se tým koučů Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince předvede doma pouze třikrát.

V tabulce domácích zápasů je tým osmý, ve venkovní bilanci je o příčku horší. Jenže na cizích stadionech odehrál ze všech klubů nejméně duelů: Z devatenácti jich vyhrál devět, což není špatná statistika. Brzy bude jasné, zda na ni naváže, během týdne hraje venku třikrát. Doma se ukáže až příští pátek, dorazí Litvínov.