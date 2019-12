Penalty nemá Marek Mazanec, brankář hradeckých hokejistů, rád. Ukázal to i duel 27. kola extraligy s Libercem, Mountfield padl 2:3 po nájezdech. Přitom jinak byl gólman vynikající…

Hradec vs. Liberec, to už je taková malá klasika. Tito dva soupeři se vskutku nemusí, jejich rivalitu napjalo především čtvrtfinále play off na jaře 2018, které nakonec urvali v sedmém zápase Východočeši.

Animozita byla znát i ve středu. Od začátku se hrál urputný hokej - ač je to klišé - o každou píď ledu.

Z téhle bitvy plné soubojů, defenzivy a zarputilosti však vyčuhovali dva muži. Oba měli na sobě masku, znamení to novodobých hokejových rytířů, gólmani Marek Mazanec a Dominik Hrachovina.

Tito dva chlápci byli jedničkami, byť ani jeden z nich toto číslo nenosí na dresu. Mazanec jen během první třetiny zastavil dvě jasné šance Petra Jelínka, Hrachovina se vyznamenal proti Radku Smoleňákovi, k tomu mu jednou pomohla tyč.

Navíc byli i dál ve středu pozornosti - a to nejen díky zákrokům. Hrachovina dostal za protesty osobní trest deset mnut, Mazanec se nechal na minutu vystřídat Štěpánem Lukešem.

Že je v pořádku, dokázal například v poslední části, kdy neuvěřitelně chytil šanci Radana Lence.

Přesto i tito titánové inkasovali. Nejprve Hrachovina: Ve 24. mu propadl puk vystřelený v přesilovce obráncem Filipem Pavlíkem. Hradec však vedení neudržel. Mazance pokořil nejprve Lenc, jenž si našel vyražený puk, a devět minut před koncem Libor Hudáček.

Domácí to však nezabalili a v 59. minutě vyrovnal ranou švihem Lukáš Cingel. V prodloužení oba gólmani drželi, a tak vzešel vítěz z nájezdů.

V nich dominoval Hrachovina, který nepustil ani jeden gól. Naopak Mazanec dostal tři branky ze čtyř pokusů.

Proto on (i Hradec) padli.

Hradec Králové - Liberec 2:3 po sam. náj.

Fakta - branky a asistence: 24. F. Pavlík (Koukal, Smoleňák), 59. Cingel – 37. Lenc (Knot, Šmíd), 51. L. Hudáček (Šmíd, L. Krenželok), rozh. sam. náj. Lenc. Rozhodčí: Šír, Micka – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:7, navíc Hrachovina (Liberec) 10 min. OT. Využití: 1:2. Diváci: 4097. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:1 - 0:0.

Mountfield HK: Mazanec (28. - 29. Lukeš) – Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandić, R. Pilař – Smoleňák, Cingel, M. Chalupa – Jergl, Klíma, Červený – Paulovič, Koukal, Miškář – Rákos, Kubík, R. Pavlík.

Bílí Tygři Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kotvan, Havlín – Ordoš, L. Hudáček, Lenc – Marosz, A. Musil, J. Vlach – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – Průžek, Chrtek, D. Špaček.