Z Chalupy je mistr blafáku

/FOTOGALERIE/ Je to šikula - a bleskurychlý bruslař. Vousáč Matěj Chalupa však také neoslňuje kdovíjakou produktivitou. To se o něm ví. Zdá se však, že se blýská na lepší časy. Hradecký mladík rozhodl včerejší zápas hokejové extraligy proti Olomouci gólem na 2:1, podobně jako například nedávnou odvetu Ligy mistrů proti Mannheimu. Pokaždé skóroval blafákem do bekhendu.

Matěj Chalupa. | Foto: Deník/ Michal Fanta