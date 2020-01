„Byli jsme v malé hale,“ naznačil po včerejším tréninku útočník Patrik Miškář, jak se tým chystal na starou ratejnu, na velkou zimu. Jenže také na nepříjemného soupeře. Olomouc dokáže soupeři zalézt pod kůži.

„Hrají se s ní speciální zápasy, hodně defenzivní, vítězí se na jeden, dva góly,“ popsal Miškář. „Oni hodně dobře brání, mají skvělého gólmana. To si musíme uvědomit a být trpěliví.“

Ani Mountfield však už není jen ofenzivním mančaftem Po příchodu kouče Vladimíra Růžičky se změnil, na obraně zapracoval. „Pan Růžička to po nás chce i na tréninku. Když to neplníme, děláme kliky nebo bruslíme,“ prozradil forvard.

„Ideální by bylo dát rychlý gól, vyhrát a jet co nejrychleji domů,“ naplánoval. To by šlo.

Hokejová extraliga

37. kolo - pátek, 17.30: Vítkovice – Litvínov, Karlovy Vary – Mladá Boleslav, 18.00: Pardubice – Třinec,Olomouc – Hradec Králové, Liberec – Plzeň, Kladno – Brno (O2 TV sport). Sobota, 15.00: Zlín – Sparta Praha (O2 TV sport).



38. kolo - neděle, 15.00: Brno – Plzeň, Třinec – Liberec, 15.30: Litvínov – Olomouc, 16.00: Hradec Králové – Zlín, Sparta – Pardubice, Karlovy Vary – Vítkovice, 17.20: Mladá Boleslav – Kladno (ČT sport).