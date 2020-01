/FOTOGALERIE/ Hokejová extraliga: Hradečtí hokejisté po nevydařeném výkonu nečekaně padli na Hané.

HC Olomouc - Hradec Králové | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Byl to výbuch. Hradečtí hokejisté spadli z hrušky na zpátky zem. Po postupu do finále Ligy mistrů přes švédský Djurgården nedokázali v nejvyšší domácí soutěži bodovat v Olomouci. To se rozhodně nečekalo. Co může být příčinou? Únava z náročného programu posledních dní či vznášení se v oblacích po úterním megaúspěchu v Evropě? Těžko říct. Jedno je jisté. Výkon na Hané měl k ideálu pořádně daleko. Ve všech směrech.