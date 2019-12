Co se podařilo v předsvátečním čase? Vánoční dresy, v nichž Hradec nastoupil do duelu s Plzní, a také (zase) zaválel gólman Marek Mazanec. Jinak nic moc - spíš nic než moc.

Proto hokejisté Hradce Králové padli ve 29. kole extraligy doma s Plzní 0:3. Zadělali si tak na další potíže v boji o předkolo play of.

Po pátečním průšvihu v Kladně, kde Hradečtí podali prachmizerný výkon, tak přišel nedělní nepovedený duel. Kvůli tomu se Hradci úží náskok před mančafty, které stejně jako on usilují o postup mezi deset týmů tabulky.

Mountfiled je nyní osmý, ale na jedenáctý Litvínov a dvanácté Kladno má odstup jen čtyři body. Navíc Rytíři Jaromíra Jágra odehráli o jedno utkání méně, což není dobré znamení.

K tomu, že je Mountfield v nedobrém postavení, přispěl i duel s Plzní. Domácí do něj nastoupili ve svátečních dresech, a to (zopakujme) velmi povedených, jenže jim to nebylo nic platné.

Rozdíl v kvalitě byl znát, Plzeň prakticky po celý zápas v Hradci dominovala. Mountfield se dostal do pár šancí jen po protiútocích, jinak neměl na mnohem silnějšího protivníka protizbraň.

Tedy jednu ano - gólmana Mazance. Muž, který v roce 2013 vychytal Plzni její historický mistrovský titul, zase potvrdil, že je v reprezentační formě. Například ve třetí třetině vychytal dvojšanci hostů naprosto brilantními zásahy.

Nezamezil pouze dvěma akcím v rozmezí tří minut. Škoda rozsekla duel po polovině druhé třetiny - a to zaslouženě. Třetí branku už Mazanec nemohl ovlivnit, přidal ji kanonýr Milan Gulaš, když hrál Hradec power play. Šlo však jen o komsmetickou úpravu výsledku.

Hradec Králové - Plzeň 0:3

Fakta - branky a nahrávky: 35. Rob (Pour, Indrák), 37. Mertl (Gulaš), 59. Gulaš. Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:5, navíc Zámorský – Straka 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 4676. Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Čáp, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandič, Cibulskis, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák – Červený, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Rákos, Kevin Klíma – Miškář, Kubík, Paulovič. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

HC Škoda Plzeň: D. Frodl – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Pulpán, Moravčík – Kantner, Mertl, Gulaš – Suchý, Kracík, V. Němec – P. Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob. Trenér: Čihák.