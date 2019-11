Před pár týdny si zahrál v obraně – při personální krizi – Ligu mistrů proti Grazu a pak prohodil: „Snad to bylo jen nárazové.“

Asi ano, ale v neděli přišel další náraz. Radek Pilař, povoláním útočník, naskočil proti Litvínovu v extralize v zadních řadách Mountfieldu.

A rozhodně nešlo o záplatu. Pilař zaválel, dokonce dal první gól zápasu, svůj premiérový v nejvyšší soutěži. Přispěl tak k výhře 6:2.

„Hraje dobře, už to není žádný janek,“ pochválil třiadvacetiletého spoluhráče Michal Dragoun, jeden z matadorů týmu.

Vedle gólu přidal Pilař spolehlivost. Na ledě strávil téměř patnáct minut, to je pořádná porce.

„Radek už je tady v Hradci nějaký pátek. Kdykoliv a kdekoliv dostane šanci, tak je ticho a dře. Jsem za něj rád, že byl odměněný gólem,“ ocenil kapitán Radek Smoleňák. „Ať jsou to zápasy nebo tréninky, má hlavu dole a jede. Spousta nás v kabině by si z něj mělo vzít příklad, protože takhle by se mělo hrát. Jsou tady kluci jako Richard Nedomlel, Tomáš Linhart, kteří nejsou extra vidět gólově, lidi je neoslavují, ale my jsme rádi, že tady jsou.“

Teď se uvidí, zda výkon proti Litvínovu pomůže Pilařovi, aby v týmu zůstal. V sezoně zatím hrál spíše první ligu (za Kadaň a Prostějov). Za Hradec odkroutil čtyři duely. Přidá další?