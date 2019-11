Co říká o tématech posledních dnů kapitán Radek Smoleňák?

O Boleslavi: Doufám, že Litvínov je pro nás odrazový můstek, ale zase si nemůžeme myslet, že teď naběhneme na Bolku a přejedeme ji. To určitě ne. Zase takoví mašinfírové nejsme. V Bolce kluci poslouchají, bude to taktická bitva.

O příspěvku lídrů: Už na začátku sezony jsem říkal, že se zodpovědnosti nezříkám. Když nám to úplně nejde, vím, že budu první na ráně. Žralo mě to. Na druhou stranu, nejsme tým o jednom hráči, s Litvínovem se góly rozložily, chytli jsme se tak nějak všichni.

O změně nálady: Některé zápasy předtím byly horší, některé lepší, ale když do toho člověk buší jak hluchý do vrat a naopak ještě dělá chyby, tak je to sžírající. Člověk už pak nemá radost vesměs z ničeho, protože na sobě má deku. Nebo ne deku, asi dvacet dek. Hlavně pro sebevědomí, že hokej dokážeme ještě hrát, to byl velmi důležitý zápas.

O dalších týdnech: Takových zápasů by bylo potřeba ještě třicet. Kdybychom třicetkrát vyhráli 6:2, tak bych byl rád.