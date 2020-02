/FOTOGALERIE/ Ještě se pokusit porvat o postup do elitní šestice tabulky, jenže také pomoci Pardubicím, odvěkému rivalovi, ale také tomu nejzajímavějšímu soupeři. To může zvládnout hokejový Hradec Králové v zápase 47. kola, v němž v pátek hostí od 18 hodin Litvínov.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Verva Litvínov. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Verva hraje společně s Dynamem o záchranu, Pardubicím by se tudíž tuze hodila výhra Mountfieldu. „Oni jsou na spodku, my potřebujeme do šestky,“ připomněl obránce Filip Pavlík, že tým stále ještě myslí na přímý postup do play off. „Hlavně my hrajeme doma, a proto do toho budeme chtít nastoupit, jak se má. Doma by se nemělo prohrávat,“ řekl.