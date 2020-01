Obránce Petr Šidlík, nová posila hokejového Hradce Králové, se hned v prvním utkání postaví Vítkovicím.

Utkání 27. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 18. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Petr Šidlík a Pavel Musil. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Je to čtyři dny, kdy Mountfield poslal do Vítkovic Mislava Rosandiče, slovenského beka s chorvatskými kořeny. Bylo to překvapení, pro mnoho fanoušků šok.