/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové v pondělí a v úterý vstoupí do předkola play off domácími souboji s Karlovými Vary. Zápasy začínají v 19 hodin.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nová soutěž startuje. Hokejisté Hradce Králové prvně ve své extraligové historii zasáhnou do předkola play off. Cíl je jasný - vyřadit Karlovy Vary a vykročit k nápravě zatím nedobré sezony. „Předehru máme za sebou a teď můžeme ukázat, co umíme,“ vyhlásil kapitán Radek Smoleňák. První dvě utkání série hrané na tři vítězné zápasy se odehrají v pondělí a v úterý na východě Čech, duely s karlovarskou Energií začínají v ČPP Aréně netradičně v 19 hodin.