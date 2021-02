/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové po tuhém boji porazili zlínské Berany.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - PSG Berani Zlín. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Počtvrté v sezoně dokázali hráči hradeckého Mountfieldu vyzrát na Zlín. Tentokrát ho na domácím ledě porazili fotbalovým výsledkem 1:0. Jediný gól vstřelil po skvostném sólu Marek Zachar. „Dostal jsem se do velké rychlosti, takže jsem dokázal posledního obránce objet. Nějak jsem to plácnul na branku a ono to tam padlo,“ řekl k vítězné brance Zachar.