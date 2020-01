Je to událost, tak to je třeba brát. Jaromír Jágr, asi největší český hokejista v historii, v úterý přijede do Hradce jako soupeř. Mountfield se postaví jeho Kladnu ve 41. kole extraligy.

Je to tahák pro fanoušky, ale tím to končí. Především jde o body, o postup do play off. Vždyť i Rytíři stále prohánějí hradecký tým v boji o elitní desítku.

„Víme, jaká je tabulka a zápasy jsou pro nás poslední dobou hodně důležité. Víme, jak je to před námi a za námi,“ pronesl po nedělní prohře v Liberci hradecký útočník Michal Dragoun. „Je to strašně důležité,“ netajil jediný střelec v duelu proti Bílým Tygrům.

„Musíme to zvládnout dál. Musíme se vyvarovat špatných začátků a něco získat,“ vzkázal Jágr. „Hrajeme proti silnému Hradci, ale každý zápas je hratelný,“ dodal.

V zápase půjde opravduo mnohé. Hradec je devátý, má padesát sedm bodů. Kladno jedenácté (přesně na tuhle figuru by Mountfield nerad zahučel), ztrácí sedm bodů. Hradečtí navíc mají zápas k dobru.

„My se ale spíš teď díváme pod nás,“ připomněl Jágr, že Rytíři v poslední době ztráceli. Jde jim o udržení extraligy, to by byl pro nováčka soutěže zásadní počin. Poslední Pardubice na ně ztrácí deset bodů, což není dvanáct utkání před koncem sezony úplně luxusní polštář. Podobně jako ten sedmibodový hradecký před Kladnem…

Stejně jako Kladno, jak upozornil Jágr, se Mountfieldu nedaří starty do utkání. Jako první inkasoval ve čtyřech duelech v řadě. Dvakrát výsledek otočil, dvakrát ne.

„Víme to. Nejsme hloupí, máme videa a snažíme se. Ale bohužel máme teď nějaký blok nebo nevím, jak to nazvat. Laxnost určitě ne. Teď se to prostě nedaří a jediná možnost je, hodit to za hlavu,“ řekl Dragoun.

Proti Kladnu to bude rozhodně potřeba.