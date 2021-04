Staronový kouč Hradce naopak může počítat s osmičkou hráčů, s nimiž klub už během březnových bojů v play off nabídl nové kontrakty. Jsou to stabilní útočníci Aleš Jergl, Radek Pilař (u obou uplatnění opčního práva) a Kelly Klíma, jenž podepsal novou jednoletou smlouvu s roční opcí.

„Tito hráči patří do základního kádru a na jejich pokračování panovala všeobecná shoda. Věříme, že si Kelly vybral smůlu na zranění, která ho provázela letošní sezonu, a v té příští od něho očekáváme zlepšení produktivity, jelikož v sobě tento potenciál má,“ objasnil generální manažer Aleš Kmoníček.

Zbylá pětice Zdeněk Čáp, Michael Gaspar, Miroslav Kukla, René Piegl a Jan Veselý, která patří do širšího kádru, ale bude mít šanci porvat se o místo v kádru Mountfieldu, bude také nastupovat za Kolín, farmářský tým v první lize.

„Podpisy těchto hráčů znamenají určitou stabilizaci našeho širšího kádru s tím, že někteří z nich by měli působit převážně v našem partnerském týmu v Kolíně. Bude záležet pouze na nich, zda si zahrají i extraligu,“ předesílá Aleš Kmoníček.

Naopak kouč Tomáš Martinec už nebude moci využít služeb talentovaného útočníka Radovana Pavlíka, jehož dnes již bývalý trenér Vladimír Růžička poslal do Liberce výměnou za Zachara. Pavlík by měl nastupovat v dresu Komety Brno. Do Hradce se nevrátí ani další forvard a odchovanec Patrik Miškář, jenž za předchozí Martincovy éry patřil do týmu, nyní míří z Litoměřic, kde patřil k nejlepším hráčům první ligy, do Karlových Varů.