„Dává to smysl ze sportovního i logického hlediska,“ potvrdil ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček s tím, že je připravený přestávku přiměřeně zkrátit.

Jenže předpoklad, že dojde k hromadné shodě, vzal hodně rychle zasvé. Jako první tuto vyhlídku torpédoval Liberec a pak už vlastně nebylo co řešit.

„Napsali nám, že s tím nesouhlasí,“ řekl Řezníček. Fakt je, že Bílí Tygři se pokoušejí obměkčit úřady a získat povolení pro přítomnost alespoň části fanoušků přímo na stadionu, jakkoli to vzhledem k aktuální situaci nevypadá příliš reálně.

Další argumenty? Naplánovaný program, nutný odpočinek, potřeba doléčit drobné šrámy.

Co na to zbývající členové semifinálového kvarteta, tedy Sparta, Třinec a Mladá Boleslav? Dva nejlepší celky základní části se shodly na tom, že zkrácení pauzy by lehce zvýhodnilo jejich nastávající soupeře, kteří čtvrtfinále dohráli už v úterý, zatímco Pražané s Oceláři až ve čtvrtek.

„Ono se zdá, že to je malý rozdíl, ale proti takovémusoupeři by nás to ovlivnilo. Každý den navíc je určitě dobrý.“

(Patrik Hrehorčák, Oceláři Třinec)

„Liberec a Boleslav mají dva dny volna déle, šli bychom na odpočatějšího soupeře,“ míní sparťanský trenér Josef Jandač.

„Nebylo by to férové. Ono se zdá, že to je malý rozdíl, ale proti takovému soupeři by nás to ovlivnilo. Každý den navíc je určitě dobrý,“ konstatoval třinecký útočník Patrik Hrehorčák.

Také v Mladé Boleslavi to vidí podobně. „S ostatními třemi kluby jsme komunikovali, probírali jsme to a nakonec jsme se jednohlasně shodli, že budeme všichni proti,“ vzkázal středočeský klub.

Jiný názor se ale vyskytl mezi samotnými hokejisty. Třeba sparťanský obránce David Němeček by zkrácení dlouhé pauzy docela uvítal. „Každému hráči vyhovuje být v zápasovém tempu,“ zdůraznil. Ostatně právě Sparta čekala jedenáct dnů už na soupeře z předkola. To Pražanům vadilo víc. „Je to takové podivné. Podle mě je to na příští rok na zváženou,“ dodal Jandač.

Nakonec se tak nic nemění. Obě semifinálové série začnou v sobotu 3. dubna.

Hokejová extraliga - čtvrtfinále play off



1. ZÁPASY – čtvrtek 18. března: Mladá Boleslav – Pardubice 2:0, Liberec – Hradec Králové 4:3 po prodl.

2. ZÁPASY – pátek 19. března: Liberec – Hradec Králové 3:0, Mladá Boleslav – Pardubice 5:0.

3. ZÁPASY – pondělí 22. března: Hradec Králové – Liberec 0:3, Pardubice – Mladá Boleslav 2:4.

4. ZÁPASY – úterý 23. března: Pardubice – Mladá Boleslav 3:5 (konečný stav série 0:4), Hradec Králové – Liberec 1:3 (konečný stav série 0:4).



DALŠÍ SÉRIE: Sparta Praha – Olomouc 3:1, 2:0, 3:2, 3:0 (konečný stav série 4:0); Třinec – Brno 5:0, 7:2, 4:1, 4:1 (konečný stav série 4:0).