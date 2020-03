,,Je potřeba říct, že Olomouc tady podala výborný výkon. Od začátku byla agresivnější a důraznější v osobních soubojích. My jsme si vytvořili pár šancí, ze kterých jsme nedali gól. Hosté postupně navyšovali vedení a musím říct, že tady vyhráli naprosto zaslouženě,“ nehledal výmluvy jeden z hradeckých trenérů Tomáš Martinec.

Jeho protějšek, Zdeněk Moták, naopak zářil spokojeností. ,,Výsledek 4:0 asi plně neodpovídá projevu na ledě, nicméně my jsme rádi, že to takhle dopadlo a že si Honza Lukáš vychytal nulu. Naše obranná hra stoupala, v první a druhé třetině ještě měli domácí pár šancí, ale ve třetí jsme hráli výborně dozadu, nejen co se týče obranného pásma, ale také útočného a středního. Navíc čtyři vstřelené branky jsou pro nás nadprůměrný počin.“

Pokud by Mountfield na stejné pozici setrval i po zbývajících dvou kolech, začínal by v předkole play off na ledě soupeře. V úterý se představí ve Zlíně, v pátek zakončí základní část doma s Vítkovicemi. ,,Obzvláště se soupeři, kteří by nás mohli čekat v předkole, bychom vyhrávat měli. Je málo času. Musíme přijít na to, jak to zvládat,“ uvedl na klubovém webu útočník Jordann Perret.