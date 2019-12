Zlín, to není pro Mountfield rozhodně soupeř z ideálních. „Jsou nepříjemní, hraje se tam těžko,“ přiznává útočník Lukáš Cingel před pátečním utkáním 25. kola extraligy. Na stadionu Luďka Čajky se začíná v 17.30 hodin.

Kousavost aktuálního soka se projevuje také na bilanci. Hradečtí padli s Berany v posledních třech případech. Na jejich ledě zvítězili od roku 2013, kdy hrají nejvyšší soutěž, z patnácti pokusů pouze čtyřikrát (dvakrát v základní hrací době).

„Přispívá k tomu i dlouhá cesta, ale na to se nevymlouváme, to má každý stejné. Oni jsou velcí bojovníci, hrají jednoduše,“ popisuje Cingel.

Urputnému týmu se však Hradec postaví ve vylepšené náladě. V lize vyhrál tři z posledních čtyř utkání, v úterý v Lze mistrů doma remizoval s velmi silným švýcarským Zugem a udržel naději na postup do semifinále.

„Ale stále máme co dohánět. Měli jsme nějakou nedobrou část sezony, teď je před námi nová výzva,“ řekl Cingel. „Musíme hrát to, co po nás chtějí trenéři. Zatím se nám to nedaří udržet. Máme výpadky, třeba jednu třetinu. To je náš problém,“ doplnil.

Tuto potíž potřebuje Mountfield zahnat už dnes ve Zlíně a také v neděli, kdy hostí od 16 hodin Vítkovice.