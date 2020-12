Ve sváteční den získal hradecký Mountfield důležité tři body, když vyhrál 2:1 na ledě zlínských Beranů.

Východočeši do utkání vstoupili přímo skvěle. V 6. minutě je poslal do vedení Kevin Klíma, který po přihrávce od Zámorského propálil Hufa v domácí brance. „Dostal jsem parádní nahrávku od Zámka a před brankou skvěle stáli kluci, takže stačilo pouze trefit branku,“ hodnotil svoji trefu Klíma. Hradec měl na stadionu Luďka Čajky více ze hry, ale další gól v úvodní periodě nepřidal.

Naopak start druhé třetiny se svěřencům Vladimíra Růžičky nevydařil. Berani se dostali do přečíslení dva na jednoho, které přesně zakončoval Sebera.

Rozhodující moment utkání přišel hned na začátku závěrečné části. Přesilovkovou kombinaci zakončoval přesně Orsava. „Myslím si, že jsme víc napadali a tlačili je. Udrželi jsme se dobře na puku, hlavně u nich v pásmu. Výhra je podle mě zasloužená,“ doplnil Klíma.

Další utkání odehraje Mountfield v pondělí. Na domácím ledě hostí od 18 hodin Liberec.

Zlín - Hradec Králové 1:2

Fakta - branky a nahrávky: 23. Sebera (Kubiš) - 6. Kevin Klíma (Zámorský), 41. Orsava (F. Pavlík, Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Bryška, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:1.

PSG Berani Zlín: Huf - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Köhler, Herman, Vopelka - Okál, Fryšara, Dufek - Kubiš, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Honejsek. Trenér: R. Svoboda.

Mountfield HK: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Pilař - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, Zachar, J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Síla. Trenér: V. Růžička st.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Bylo to bojovné z obou stran, málo šancí, obě mužstva se zaměřila na defenzivu. Rozhodly přesilovky, ve kterých my jsme si nevytvořili žádnou gólovou příležitost a soupeři jedna využitá přesilovka stačila na to, aby bral tři body. Chtěli jsme dát zapomenout zápasu na Spartě, výkon jsme podali dobrý, výsledek je bohužel špatný. Jsme rádi, že se nám do sestavy vrátili po dlouhé době Dufek s Fryšarou, zvládli to nad očekávání dobře, ale potřebují ještě chvilku na to, aby šel jejich výkon nahoru. Fořt už trénuje v plném režimu, jeho návrat snad už nebude dlouho trvat. Jakub Šlahař dnes nehrál, neboť se nevlezl do sestavy. Ke konci roku končí měsíční zkouška Lukáše Vopelky, který oživil náš tým, nad jeho pokračováním však visí mnoho otazníků. Antonín Honejsek hrál ve čtvrté formaci, ale nepřikládal bych tomu důraz, vrátili se nám nějací hráči a pozměnili jsme formace."

David Kočí (Hradec Králové): "Jsme rádi za tři body, byl to těžký zápas, který jsme dobře zvládli v defenzivě. V ofenzivě jsme mohli být lepší, tam se poslední dobou trápíme, jinak jsme ale rádi za tři body."