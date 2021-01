Nejvyšší hokejová soutěž pokračuje v pátek dalším kolem. Pardubičtí hokejisté se potřetí potkají s Třincem. Duel na ledě Ocelářů začíná v 17 hodin.

Dynamo se na zápas připravovalo i s útočníkem Filipem Kofferem. Devatenáctiletý forvard po návratu z mistrovství světa hráčů do 20 let podepsal novou víceletou smlouvu. Pardubický odchovanec strávil minulý ročník v zámořské WHL. „Počítáme s ním i případně pro partnerský klub ve Vrchlabí. Jeho role v mužstvu by ze začátku měla sedět především jeho defenzivním kvalitám,“ uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický.