/FOTOGALERIE/ Bývalé hvězdy v čele s historicky nejlepším střelcem české fotbalové reprezentace Janem Kollerem a majitelem zlaté olympijské medaile z roku 1980 Ladislavem Vízkem zavítaly do Nového Bydžova, kde se jejich Sigi team utkal v exhibičním utkání s domácím výběrem. Legendy nakonec vyhrály těsně 7:6.

Sigi team děkuje publiku. | Video: Petr Tomeš

Více než pětistovku fanoušků přilákal na novobydžovský zimní stadion výběr osobností bývalého fotbalového kanonýra Horsta Siegla, který se v exhibičním duchu střetl s domácím týmem přátel a kamarádů pod hlavičkou HC Bydžováci.

Hosté avizovali, že přijedou ve zvučném složení. A tak se také stalo. Vedle Vízka s Kollerem se proháněli po ledě například Tomáš Ujfaluši, Jiří Jarošík, Jiří Novotný či Jaroslav Bednář. Původně měl nastoupit i vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer, ale zranění ho nepustilo do hry a tak alespoň na střídačce zastával roli pomyslného trenéra.

Ve vyrovnaném zápase byl po většinu času ve vedení Sigi team, ovšem domácí mančaft v závěru mocně dotahoval a do posledních vteřin se snažil o vyrovnání. Diváci tak viděli drama až do úplného konce, v němž byli šťastnější hosté, kteří zvítězili nejtěsnějším rozdílem 7:6.

Do svého rodného regionu se vrátil Ladislav Vízek, jenž byl v 69 letech na kluzišti superveteránem. „Mám to tady strašně rád, ale sedmdesátka na krku, takže už je to na mě moc. Můj věk už je na to opravdu vysoký. Na ledě jsem vypadal suverénně nejhorší, ale to mně zase až tak nevadí,“ prohodil s úsměvem internacionál Vízek.

Po utkání nechyběla autogramiáda a fanoušci se mohli s hvězdami také vyfotit. „Diváci přišli, byla parádní atmosféra. Moc se nám tady líbilo. Rádi bychom sem zase zavítali,“ konstatoval spokojený kapitán Sigi týmu Horst Siegl.

„Myslím si, že to byla skvělá a vydařená akce. Děkuji všem, co si to přišli užít, bylo to fajn. Hlavně mě těší i zpětná vazba od Sigi teamu, který nás za to pozval na odvetu k nim. A to, že se k nám budou chtít za rok zase vrátit, je pro nás důkaz, že se jim v Bydžově fakt líbilo. Byl bych moc rád, kdybychom z toho třeba udělali tradici,“ přál by si Lukáš Buček, kapitán týmu HC Bydžováci a organizátor celé akce.

Soupisky obou celků