„Je to škoda, na start nové sezony jsem se hodně těšil. Do boje jsme šli v silné sestavě,“ řekl nový předseda HC Jaroměř Pavel Schröfel, který se v nelehké době společně s dalšími lidmi z vedení klubu snaží oddíl zajistit finančně. V této souvislosti jaroměřská hokejová komunita kvituje, že radnice sport ve městě finančně podporuje a navíc opět investovala do zimního stadionu, kde jsou nové mantinely a další vylepšení.

Co se týče kádru hokejistů, velkou posilou jaroměřského áčka je obránce Martin Vágner. Šestatřicetiletý hráč byl v roce 2002 draftován jako první volba týmu NHL Dallas Stars. Prošel zámořskými soutěžemi a zahrál si i naši extraligu, kde oblékl dres Hradce Králové, Pardubic nebo Sparty. S třineckými Oceláři dokonce vybojoval mistrovský titul!

„Jsme rádi, že se tento odchovanec Jaroměře vrátil do svého mateřského klubu. Myslím, že bude velkým přínosem na ledě i mimo něj, hlavně naši mladí hráči se od něj můžou hodně naučit,“ pochvaluje si předseda klubu Pavel Schröfel a nezastírá, že ambice klubu jsou zase velké. „rád bych věřil tomu, že se sezona bude dohrávat. Každopádně chceme uspět v play off a dojít až do finále“.

Ve městě funguje také úspěšný mládežnický oddíl HCM Jaroměř. Na rozdíl od většiny jiných hokejových bašt v Královéhradeckém kraji jsou tu naplněné všechny věkové kategorie, od těch nejmenších dětí až po juniorku. Ve všech kategoriích se o děti starají kvalitní trenéři. Třeba juniorský tým zahájil sezonu velmi dobře. „Z úvodních pěti zápasů jsme čtyři vyhráli, vedeme tabulku Regionální ligy a postup do nadstavbové části by nám snad neměl uniknout,“ doufá trenér jaroměřské juniorky Radim Syrovátko. Jaroměřský dorost ztrácí na postupové příčky jediný bod. Dorostenci ale mají oproti výše postaveným týmům jeden zápas k dobru. Po loňské nedokončené sezóně vstoupili do své soutěže s nadšením mladší a starší žáci HCM. Lehké ambice probojovat se během prvních pěti kol do nadstavbové části se ukázaly jako reálné. „Postoupili jsme společně s Náchodem do kvalitní části soutěže, kde nás budou čekat atraktivní soupeři, mimo jiné velké trio Hradec Králové, Pardubice a Liberec,“ pochvaluje si vedoucí týmu mladších žáků Ondřej Fajfr. Ve starší přípravce jsou letos ročníky narození 2010 a 2011, celkem se jedná o 24 chlapců a jednu dívku. (pz)