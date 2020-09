„Přání se dnešním dnem stává skutečností,v Hronově se bude hrát druhá hokejová liga!“ informoval klub z Královéhradecka své fanoušky ve středu v poledne na svém facebookovém profilu.

„Ano, tuto informaci mohu potvrdit,“ řekl Deníku o den později Jindřich Šťavík, prezident klubu.

Vše ještě ale musí posvětit Český svaz ledního hokeje. „Zprávu od něj očekáváme během příštího týdne. Nic už ovšem nebrání tomu, abychom mohli hrát druhou ligu,“ dodal šéf HC Wikov Hronov.

Ve II. lize se již delší dobu spekulovalo o konci českobudějovického týmu HC David Servis. Ten měl hrát skupinu Jih. To by však už nemělo platit.

„S mužstvem David Servis České Budějovice jsme se domluvili na odkoupení licence. Smlouva je podepsaná, zbývá už jenom všechno ověřit a posvětit,“ vysvětlil Šťavík.

Mělo by se jednat o změnu „last minute“, tedy na poslední chvíli, neboť druholigová soutěž startuje už za dva týdny, přesněji v sobotu 19. září.

V Hronově teď očekávají, že by je svaz měl umístit do skupiny Sever. Mělo by zároveň dojít k přelosování skupin. „Snad to nebude nikomu ze soupeřů komplikovat život,“ přeje si hronovský prezident.

Nový účastník II. ligy hned rozhodil sítě a narychlo shání posily. Složit kádr na druholigovou úroveň, navíc takhle bleskurychle, to nebude vůbec jednoduché.

„To je jeden z takových problémů, neboť máme současný tým uzpůsobený na krajskou ligu. Už v loňské sezoně jsme se ale snažili o postup. Náš kádr je postavený zejména na mladých hráčích, takže je jasné, že nás čeká těžká práce. Máme dva týdny na to, abychom to nějak polepili. Rozhodně se budeme chtít kvalitně připravit na novou sezonu a v ní budeme usilovat o co nejlepší výsledek,“ má jasno první muž HC Wikov.

Dalším důležitým a zřejmě nejdůležitějším faktorem pro působení ve vyšší soutěži jsou finance. I to snad majív Hronově zajištěné. „Peníze máme předběžně přislíbené. Druholigovou soutěž bychom měli bez nějakých větších problémů odehrát. Určitě však nebudeme disponovat takovými prostředky jako třeba Dvůr Králové. Naopak asi budeme v soutěži nejchudším celkem, ale já pevně doufám, že to vynahradíme jinak,“ doplňuje prezident.

Pro Hronov by byla účast ve třetí nejvyšší soutěži historickým milníkem, neboťv novodobé historii hrál doposud krajskou ligu.

V nejvyšší regionální třídě měl působit i v novém ročníku, jenže zřejmě se tak nestane. Osmička mužstev tak přijde o jednoho z účastníků. Start KHL Královéhradeckého kraje je naplánován až na začátek října, takže je ještě čas na vyřešení nastalé situace v podobě „úprku“ Hronova o patro výš.

V druholigové skupině Sever by Hronovské měla čekat také atraktivní krajská derby, jelikož v soutěži již působí trojice oddílů HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC BAK Trutnov a Bruslařský klub Nová Paka.

„I to byl jeden z důvodů, proč jsme do toho šli. Tito soupeři nám odešli z krajské ligy, jsou to mnohaletí rivalové. Chceme tedy vrátit do Hronova pořádný hokej. Pro lidi by to mělo být tahákem. Slibujeme si od toho pěknou návštěvnost a věříme, že diváci budou spokojení. I když teď je v tomto směru těžká doba, co se týká Covidu19.Od toho se vše bude odvíjet. Snad to proběhne v rámci uspokojení nás všech. Určitě nechceme hrát bez diváků,to jsme si v loňské sezoně jednou zkusili a je to o ničem,“ dodává Jindřich Šťavík.

Kluby z regionu rivala vítají



Vasil Teodoridis, prezident HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Přihlášení Hronova do druhé ligy pro nás bylo překvapivou zprávou. Zároveň ale víme, že se o této možnosti už delší dobu hovořilo. Zájem klub měl a je to pro celý region jen dobře. Pro nás půjde o další krajské derby, což určitě kvitují jak naši fanoušci, tak hráči, kteří nebudou muset za soupeřem cestovat daleko. Také osobně účast Hronova v naší skupině vítám a přeji mu, ať se mu v soutěži daří.“



Ondřej Poul, sportovní manažer HC BAK Trutnov: „Účast Hronova ve druhé lize je pro nás velmi pozitivní zprávou. Věděli jsme, že Hronov o působení v naší soutěži má zájem, vzájemně jsme spolu komunikovali. Nejen že ušetříme na kilometrech, ale také to bude pro diváky jedna příjemná změna, protože budou moci jet i na venkovní utkání, vzhledem ke krátké vzdálenosti mezi oběma městy. Trutnov tuhle změnu vítá a přeje Hronovu hodně štěstí.“