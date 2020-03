Ten favorizovaný Jičín po výsledku 6:3 zvládl a může slavit postup do finále.

Daniel Pletka, trenér Jičína: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a postoupili do finále. Musím uznat, že nás Turnov překvapil odhodláním v minulých zápasech. Tentokrát jsme, ale měli jediný cíl vyhrát! K tomu nám měla pomoci důrazná hra před brankou soupeře. To se nám dařilo a branky nám tam napadaly. V celé sérii se nám nepovedlo jen jedno utkání, bohužel to bylo to třetí, kdy jsme mohli rozhodnout. Jinak si myslím, že jsme byli o kousíček lepší po celou sérii, bohužel jsem neproměňovali šance a nedokázali jsme se prosazovat v předbrankovém prostoru.“

Ve druhé sérii Frýdlant hladce postoupil přes Lomnici nad Popelkou.