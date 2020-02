Prémie vzrostly, Hradec pobere přes 6,5 milionu

/FOTOGALERIE/ „Proč máme na Ligu mistrů doplácet,“ láteřil v minulosti Miroslav Schön, šéf hradeckého hokeje. Právem. Nyní už by to mělo být jinak - a to ze tří důvodů.

Finále hokejové Ligy mistrů: Mountfield HK - Frölunda Indians. | Foto: Deník/ Michal Fanta