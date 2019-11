Škoda se představí v úterý od 18 hodin před svými fanoušky proti švýcarskému Lausanne. Rovněž na straně Mountfieldu bude na úvod výhoda domácího prostředí, Východočeši se ale utkají s Mannheimem až ve středu. Odvety jsou na programu za týden.

Další zkouška: V Dynamu se objeví útočník Knotek

Hledání ofenzivních variant pokračuje. Po návratu Jana Kloze do Českých Budějovic se v týmu Dynama objevil na zkoušce nejprve Matěj Beran, nyní se přidal i Tomáš Knotek. Hokejový útočník zahájil tento ročník v Karlových Varech. „Tomáš přichází na měsíční hostování s možností opce do konce sezony. Věříme, že by nám mohl pomoci na postu centra a bude pro tým přínosem,“ řekl sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka. Devětadvacetiletý forvard je kladenským odchovancem, ale nejvyšší soutěž si zahrál i v Českých Budějovicích, čtyři sezony strávil v Hradci Králové a poslední dvě v Mladé Boleslavi. V dresu Energie zapsal v tomto ročníku jen jednu asistenci.