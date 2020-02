Je pro vás finále Ligy mistrů, jejího šestého ročníku, velký zápas?

Velký? Člověk pořád trochu neví, jak by měl soutěž brát. Ale za mě to teda velký zápas už je. Je to finále, chceme vyhrát. Jde o svátek pro celý Hradec.

Proč to tak je?

Dostat se do finále se nepovede českému klubu každý rok. Byla tam jen jednou Sparta. Člověk se navíc musí kvalifikovat v domácí extralize, a to není sranda. Všechny týmy chtějí hrát nahoře, vyhrát titul. A do Ligy mistrů jdou jen ti nejlepší po základní části.

Takže se změnil váš pohled, že? Minulé léto jste se na zápasy v Lize mistrů zrovna neklepal.

To je pravda, ale ona se hraje základní část v přípravném období. Člověk těžko nakopává myšlení k tomu, aby skákal po hlavě do střely, lehal tam. Furt je před ním celá sezona, takže si ji nechce nechat ustřelit. Z toho pohledu je to trochu těžší.

Co se pak změnilo?

V sezoně se pak už hrály zápasy play off. Za prvé je to právě play off, je to atraktivní. Nám se povedlo dostat až do finále, nějak jsme tam proklouzli. Je to odměna za naše výkony v play off. Jsme kousek od toho to vyhrát. Zkusíme to.

Hraje se v Lize mistrů jiný hokej? Útočnější?

Zatím nám to sedělo. (usmívá se) Záleží na daném soupeři. Co jsem se doslechl, tak oni si nějak nevěděli rady s naším systémem. Je to jedno s druhým.