/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové se v úterý v Mannheimu porvou o postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

S jasným cílem - urvat postup a zlepšit střeleckou produktivitu - nastoupí v úterý večer hokejisté Hradce Králové do odvety osmifinále play off Ligy mistrů na ledě německého Mannheimu. Mountfield bude hájit hubené vítězství 1:0 z úvodního duelu. Do čtvrtfinále východočeský tým posune neprohra, v případě jakéhokoliv nezdaru o jeden gól se zápas prodlužuje. Duel začíná v 19 hodin.