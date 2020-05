Po loňské čistce v brankovišti, kdy odešli oba gólmani a nahradila je nová dvojice, jsou tentokrát změny mezi maskovanými muži minimální. Vedení hradeckého klubu nadále počítá s Markem Mazancem a Štěpánem Lukešem, jako třetí brankář bude připraven junior a mládežnický reprezentant Tomáš Sajdl. Ten se zapojí do přípravy na novou sezonu s hlavním týmem. Daniel Dvořák by měl ročník 2020/2021 začít v nižší Chance Lize.

Největších změn doznaly defenzivní řady. Tomáši Linhartovi, Oskarsi Cibulskisovi, Oscaru Eklundovi a Petru Šidlíkovi vypršely hráčské smlouvy a s východočeskou metropolí se loučí. V týmu Vladimíra Růžičky nebude pokračovat ani Mislav Rosandič, který se s klubem dohodl na předčasném ukončení kontraktu a přesouvá se do Liberce k Bílým Tygrům.

Vzhledem ke ztrátám pracovalo vedení klubu na doplnění zadních řad. Vyztuží je Kanaďan Jérémie Blain a hradeckému publiku dobře známý Bohumil Jank. První jmenovaný strávil uplynulé dva roky v pražské Spartě, kde nasbíral 28 a 15 bodů, a další dva se bude rvát za Hradec. „Jérémie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček.

Bohumil Jank působil v hradeckých barvách v letech 2013 - 2016 a přes Třinec, Chomutov a Plzeň se vrací zpět. „Po odchodu Tomáše Linharta jsme chtěli přivést do týmu důrazného obránce, který umí přitvrdit a doplnil by tak v této činnosti Ríšu Nedomlela. Bohouš má navíc rodinu v Hradci Králové, takže naše dohoda byla také velmi rychlá. Výhodou je, že ho velmi dobře zná i Vláďa Růžička, který si jeho příchod také přál,“ přiblížil hradecký generální manažer.

Klub se zároveň rozhodl nenabídnout další smlouvy Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi, kteří v týmu nebudou pokračovat. Otazník visí nad další budoucností Lukáše Žejdla, kterou řeší právníci, a to s ohledem na rozhodnutí Smírčí komise ČSLH.

Vedení klubu chce útočné letky doplnit o útočníka do první nebo druhé formace, na českém trhu však momentálně není žádný takový, který by splňoval představy Mountfieldu. „Domnívám se, že útok máme poměrně kvalitní, ale vzhledem k tomu, že naší největší slabinou byla produktivita, rádi bychom ještě do začátku sezony přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka. Pravidelně sledujeme trh a věříme, že se nám to povede. Nejsme však v situaci, že bychom ho museli podepsat ihned, zvlášť v současné nepříznivé situaci spojené s pandemií,“ seznamuje se situací Aleš Kmoníček.

Východočeský celek, jehož složení je téměř kompletní, doplní také mladí nadějní hráči z vlastní líhně. Do přípravy se zapojí obránce Jakub Váchal a juniorské útočné trio Matěj Morong, Petr Poppel a Vojtěch Síla. Dalším mladým hráčům, kteří jsou pod smlouvou - Miroslavu Kuklovi, Jakubu Muškovi, Dominiku Sklenářovi a Martinu Štohanzlovi - se bude vedení klubu snažit najít angažmá ve druhé nejvyšší soutěži. Aktuálně probíhají jednání s několika prvoligovými kluby, včetně možných nováčků, o spolupráci a hráčské výpomoci.

První sraz v rámci letní přípravy má A tým Mountfieldu HK naplánovaný na úterý 5. května. Tréninky budou probíhat ve skupinkách na venkovních sportovištích a jejich organizace se bude řídit platnými předpisy. Letní dril, který bude řídit kondiční trenér Michal Tvrdík, by měl trvat dva měsíce do začátku července. Po následném odpočinku by hráči měli ve čtvrtém červencovém týdnu vyjet poprvé na led. Vše bude záviset na aktuální situaci v České republice a na nařízeních vyšších orgánů.

Nynější složení A týmu Mountfield HK:



Brankáři: Štěpán Lukeš, Marek Mazanec, Tomáš Sajdl



Obránci: Jérémie Blain, Zdeněk Čáp, Michael Gaspar, Bohumil Jank, Richard Nedomlel, Filip Pavlík, Radim Šalda, Jakub Váchal, Petr Zámorský



Útočníci: Lukáš Cingel, Matěj Chalupa, Aleš Jergl, Kevin Klíma, Petr Koukal, Adam Kubík, Jakub Lev, Matěj Morong, Jakub Orsava, Radovan Pavlík, Jordann Perret, Radek Pilař, Petr Poppel, Vojtěch Síla, Radek Smoleňák