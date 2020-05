Michal Dragoun, matador mužstva, se vrací vlastně na začátek. A fanoušci druholigové Příbrami jsou nadšení, útočník bude působit právě v klubu, v němž vyrostl. Vedle hráčské role dostane i trenérskou u mládeže.

Druhým do party je Patrik Miškář, jeden ze synů hradeckého hokeje. Čtyřiadvacetiletý forvard se dohodl s Litoměřicemi, bude tedy válet v první lize. I ve svém věku by měl být zkušeným tahounem týmu, který pod patronací svazu vychovává mladé reprezentanty.

„Ukáže to až čas, ale snad jsem na tuto roli připraven,“ pronesl hráč, jenž v poslední sezoně působil převážně v Mountfieldu, zahrál si však také za Prostějov a Kadaň. „Už chci být stabilním členem jednoho týmu. Neustále někam dojíždět není dobré, třeba do Kadaně to bylo opravdu dlouhé,“ glosoval.

Změnu hlásí také Petr Svoboda (na snímku vpravo), asistent, jehož si na východ Čech přivedl bývalý trenér Tomáš Martinec. Poté, co se vlády ujal definitivně Vladimír Růžička, bylo prakticky jisté, že Svoboda, někdejší mistr světa do dvaceti let, končí.

Nyní bude působit v rodné Jihlavě u mládeže. „Jsem rád, že jsem si to mohl zkusit, obouchat se mezi chlapy. Myslím, že každý trenér chce trénovat. Mně se to povedlo, i když krátce,“ řekl v rozhovoru pro web Dukly. „Nabral jsem spoustu zkušeností u chlapů i u mládeže. Zase mi to otevřelo obzory a spoustu věcí jsem se naučil. A ty věci se budu snažit přenést do Dukly.“