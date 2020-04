Ještě není zcela zřejmé, kdo je povede, tedy kteří asistenti budou k ruce hlavnímu kouči Vladimíru Růžičkovi.

„Zhruba do týdne by mělo být jasno,“ řekl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček v rozhovoru pro klubový web.

V tomto bodu zkrátka neexistuje definitivum, zato už hráči vědí, kdy by se měli vrhnut do letního drilu, do nabírání fyzické kondice na příští ročník.

Je to podobné jako v minulých letech, příprava odstartuje první květnový týden, konkrétně čtvrtého. Teď však jde o to, jak bude vypadat.

„S kondičním trenérem a ostatními trenéry máme připravené nějaké varianty a momentálně čekáme, zda bude nouzový stav prodloužen i do května. Máme připravené různé scénáře a uvidíme, k čemu nás aktuální situace pustí a k čemu ne,“ pronesl manažer.

Zásadní (a nyní nezodpovězenou) otázkou je, zda se bude mančaft moci scházet aspoň v nějaké omezené formě, nebo jestli hokejisté budou trénovat individuálně.

„I v případě, že se kolektivní sporty rozběhnou, chceme být maximálně ostražití a opatrní,“ ujistil Kmoníček. „Případná příprava bude tedy probíhat tak, abychom co nejvíce eliminovali možné nakažení hráčů a členů týmu. Chceme například trénovat v menších skupinkách, kluci se nebudou sprchovat na stadionu, ale doma, a také budou sami jezdit na sportoviště,“ dodal.

Pokud to nepůjde, borci budou dřít sami. V tom případě je bude čekat po návratu do klubu kontrolní fyzické testy.