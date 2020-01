Zdá se, že se začínají naplňovat slova Miroslava Schöna, šéfa klubu, že hokejový Hradec bude mít po příchodu Vladimíra Růžičky supersilnou dvojici trenérů, již kouč s cejchem šampiona stvořils domácím oblíbencem a srdcařem Tomášem Martincem. Důkazem budiž poslední zápasy v extralize a způsob, jakým tým došel k výhře v prvním zápase semifinále Ligy mistrů.

Na ledě pyšného Djurgaardenu, největšího klubu švédské historie, šestnáctinásobného mistra země, která je Česku dávána (naprosto oprávněně) za současný vzor, vyhráli Hradečtí 3:1. Do odvety, jež se uskuteční v úterý v domácí ČPP Aréně tedy půjde v luxusním postavení.

„Máme dva góly k dobru, abychom postoupili do finále. Je to nadějný výsledek,“ neskrýval spokojenost asistent Petr Svoboda.

K výhře přispěly tři perfektní individuální výkony: Klasicky zachytal jistojistě Marek Mazanec, ale to už je obnošená – byť velmi příjemná – vesta. K němu se přidal střelec dvou gólů Matěj Chalupa, jenž skóroval i svým exkluzivním zakončením úniku. A také stále se lepšící zadák Richard Nedomlel. K tvrdosti a neústupnosti přidal branku a asistenci. Paráda.

Především se ale stejně jako při domácích vítězstvích nad Spartou a Kometou předvedl celý mančaft jako šlapající mašina.

Najednou se zdá, že se daly dohromady zdánlivě nesourodé styly hokeje, jež (zjednodušeně) preferují oba hlavní trenéři. Martinec miluje hokejový rock and roll, tedy ofenzivní jízdu. Růžička je defenzivně zaměřený, byť jako hráč býval ofenzivním géniem, kterému se dozadu nechtělo hrabat.

V prvních týdnech jejich spolupráce to neklapalo. A to viditelně. Růžička nutil tým do opatrnějšího hokeje, ten však měl v sobě Martincovo DNA. Dokonce došlo podle informací Deníku ke schůzce hráčů, trenérů a vedení, na níž se hokejisté vyjádřili ve stylu, že nevědí, co mají hrát. Rozhodně i díky této debatě přišla změna, nakombinování obou přístupů.

Hradec je znovu nepříjemný, snaží se napadat, ale na druhou stranu snížil míru rizika. Bylo to vidět i v souboji s Djugaardenem.

„Furt jsme po nich šli, ale když měli puk pod kontrolou, stoupli jsme si do středního pásma a pohlídali jsme si to,“ popsal účinný (a atraktivní styl) střelec večera Chalupa.

Stejný způsob přinesl body proti supersilným Spartě a Brnu i velkou naději na finále Ligy mistrů. Zdá se tedy jako ideální cesta.